GreenWay mení ceny nabíjania elektromobilov a uvádza nový program

Bratislava 23. septembra (TASR) - Sieť nabíjacích staníc GreenWay mení od 1. októbra svoj aktuálny cenník. Pre zákazníkov tak prináša nový mesačný program a zároveň ruší roamingovú službu, ktorá umožňuje nabíjanie v partnerských sieťach za rovnakú cenu ako vo svojej vlastnej sieti. Informovala o tom v pondelok spoločnosť GreenWay.



"Napriek tomu, že veríme, že jednotná cena pre všetky siete je pre našich klientov najlepšia a najtransparentnejšia cesta, pri súčasnom nastavení roamingových cien medzi operátormi sa táto politika stala pre nás ekonomicky neudržateľnou. Ceny medzi operátormi sa dlhodobo udržiavajú na vyššej úrovni, ako sú ceny pre koncových zákazníkov, preto musela spoločnosť v mnohých prípadoch nabíjanie svojich zákazníkov dotovať. Veríme, že sa k politike 'Roam like at home' v budúcnosti vrátime, keď sa táto neštandardná situácia zmení," uviedol riaditeľ spoločnosti Peter Badík.



Spoločnosť zavádza nový mesačný program Energia Premium, ktorého mesačný poplatok je 59,90 eura, a mení existujúci program Energia Max. Pri tomto programe zníži mesačný poplatok z pôvodných 29,90 eura na cenu 21,90 eura, dochádza však k zníženiu objemu predplatenej energie zo 100 kilowatthodín (kWh) na 50 kWh. Okrem toho by malo dôjsť aj k úprave cien nabíjania pri tomto programe.



Štandardné nabíjanie (do 25 kW) zdraželo z doterajších 0,19 eura/kWh na 0,29 eura/kWh. Cena rýchleho nabíjania (do 100 kW) bola zmenená z 0,39 eura na 0,45 eura za 1 kWh. Pri ultrarýchlom nabíjaní (nad 100 kW) došlo naopak k zníženiu ceny zo 0,49 eura na 0,45 eura za 1 kWh.



Spoločnosť GreenWay vznikla v roku 2011 na Slovensku a aktuálne na našom území prevádzkuje 859 nabíjacích bodov v 321 lokalitách.