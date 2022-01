GreenWay rozšírila sieť nabíjacích staníc na Slovensku, už je ich 124

Bratislava 25. januára (TASR) – Spoločnosť GreenWay v roku 2021 vybudovala 150 nových nabíjacích staníc pre elektromobily, z toho 33 na Slovensku a 117 v Poľsku. Firma tak prevádzkuje spolu 447 verejných nabíjacích staníc pričom na Slovensku ich je k dispozícii 124. V súčasnosti využíva nabíjaciu infraštruktúru firmy v oboch krajinách takmer 28.000 zákazníkov, čo je takmer trikrát viac ako na konci roku 2020, informovala spoločnosť.



S rastom počtu elektromobilov, a tým aj zákazníkov sa výrazne zvýšila aj dodávka elektrickej energie pre automobily. Tá spolu na obidvoch trhoch vzrástla medziročne štvornásobne na tri gigawatthodiny (GWh). "Toto množstvo energie znamená, že vodiči najazdia celkovo viac ako 16 miliónov kilometrov," spresnila firma.



V tomto roku plánuje GreenWay spustiť približne 150 nových nabíjacích staníc. S príchodom roku 2022 spoločnosť ustúpila od inštalácie 50 kilowattových (kW) nabíjacích staníc v prospech 100 a 150 kW zariadení. Spoločnosť tiež postupne opustí štandard CHAdeMO. Na miestach, kde to bude možné, budú nainštalované dva CCS konektory.



GreenWay vlani informovala, že už má spolu 456 nabíjacích staníc. Marketingová špecialistka firmy Monika Melišová vysvetlila, že v minulom roku zaradili do štatistiky nabíjacie stanice, ktoré boli postavené a pripravené na prevádzku, avšak neboli ešte zaradené do prevádzky. "Od vybudovania stanice po zaradenie nabíjačky do verejnej siete sú ešte niektoré formálne kroky, ktoré môžu tento moment oddialiť, tento čas je najmä v Poľsku z dôvodu špecifickej legislatívy pomerne dlhý a počet takýchto staníc značný," uviedla Melišová. V tomto roku preto firma uvádza už iba stanice, ktoré sú k dispozícii motoristom.