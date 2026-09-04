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Greer: Británia napriek brexitu uprednostňuje EÚ pred Spojenými štátmi
Greerove vyjadrenia prichádzajú v čase, keď sa nový britský premiér Andy Burnham snaží pokračovať v úsilí svojho predchodcu Keira Starmera a prehĺbiť spoluprácu s Európskou úniou.
Autor TASR
Londýn 4. septembra (TASR) - Veľká Británia napriek brexitu „uprednostňuje Brusel pred Amerikou“, čo komplikuje úsilie o rozšírenie obchodnej dohody, ktorú Londýn uzavrel minulý rok s administratívou prezidenta Donalda Trumpa. V rozhovore, ktorý zverejnil v piatok denník Financial Times, to uviedol obchodný splnomocnenec USA Jamieson Greer. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Greerove vyjadrenia prichádzajú v čase, keď sa nový britský premiér Andy Burnham snaží pokračovať v úsilí svojho predchodcu Keira Starmera a prehĺbiť spoluprácu s Európskou úniou. Na otázku, či Spojené kráľovstvo využíva „slobodu“, ktorú získalo vďaka odchodu z EÚ na začiatku tejto dekády, Greer odpovedal: „Nie, nevyužívajú.“ Británia podľa neho nie je ochotná prijímať tovar vyrobený podľa amerických štandardov, pričom sa odvoláva na vzťahy s EÚ. „Hovoria, že musíme počkať, čo na to povie EÚ,“ poznamenal obchodný splnomocnenec Washingtonu.
Počas tohtotýždňovej návštevy Londýna francúzsky prezident Emmanuel Macron vyhlásil, že Paríž a Londýn „zostávajú otvorení diskusii o všetkom, vrátane pokroku v obnovení vzťahov Spojeného kráľovstva s Európskou úniou“. Kľúčový samit EÚ a Británie sa očakáva do konca roka. Burnham tiež tento týždeň v parlamente povedal, že brexit prispel k spomaleniu rastu domácej ekonomiky.
Trump a Starmer v máji 2025 oznámili obchodnú dohodu, na základe ktorej Washington znížil clá na britskú oceľ, hliník a luxusné autá. Britská vláda v tom čase zdôraznila, že dohoda o zvýšení dovozu poľnohospodárskych produktov z USA neznamená zrušenie britských potravinových štandardov, ktoré upravujú napríklad obsah hormónov v hovädzom mäse.
Greerove vyjadrenia prichádzajú v čase, keď sa nový britský premiér Andy Burnham snaží pokračovať v úsilí svojho predchodcu Keira Starmera a prehĺbiť spoluprácu s Európskou úniou. Na otázku, či Spojené kráľovstvo využíva „slobodu“, ktorú získalo vďaka odchodu z EÚ na začiatku tejto dekády, Greer odpovedal: „Nie, nevyužívajú.“ Británia podľa neho nie je ochotná prijímať tovar vyrobený podľa amerických štandardov, pričom sa odvoláva na vzťahy s EÚ. „Hovoria, že musíme počkať, čo na to povie EÚ,“ poznamenal obchodný splnomocnenec Washingtonu.
Počas tohtotýždňovej návštevy Londýna francúzsky prezident Emmanuel Macron vyhlásil, že Paríž a Londýn „zostávajú otvorení diskusii o všetkom, vrátane pokroku v obnovení vzťahov Spojeného kráľovstva s Európskou úniou“. Kľúčový samit EÚ a Británie sa očakáva do konca roka. Burnham tiež tento týždeň v parlamente povedal, že brexit prispel k spomaleniu rastu domácej ekonomiky.
Trump a Starmer v máji 2025 oznámili obchodnú dohodu, na základe ktorej Washington znížil clá na britskú oceľ, hliník a luxusné autá. Britská vláda v tom čase zdôraznila, že dohoda o zvýšení dovozu poľnohospodárskych produktov z USA neznamená zrušenie britských potravinových štandardov, ktoré upravujú napríklad obsah hormónov v hovädzom mäse.