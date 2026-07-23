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Greer oznámi nové opatrenia v oblasti colnej politiky
Spojené štáty s účinnosťou od 24. februára zaviedli dodatočné clo vo výške 10 % na všetok tovar, na ktorý sa nevzťahujú výnimky.
Autor TASR
Washington 23. júla (TASR) - Obchodný splnomocnenec USA Jamieson Greer vo štvrtok oznámi nové opatrenia v oblasti colnej politiky. Stane sa tak len niekoľko hodín pred vypršaním platnosti dočasného globálneho cla vo výške 10 %. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP, ktorá sa odvolala na hovorkyňu Bieleho domu Karoline Leavittovú.
Oznámenie príde „veľmi skoro, ešte dnes“, uviedla Leavittová. „Chcela by som vám len povedať, aby ste vyčkali na podrobnejšie informácie,“ dodala hovorkyňa na tlačovej konferencii v Bielom dome.
Spojené štáty s účinnosťou od 24. februára zaviedli dodatočné clo vo výške 10 % na všetok tovar, na ktorý sa nevzťahujú výnimky. Krok bol reakciou na rozhodnutie Najvyššieho súdu USA, ktorý zrušil skoršie clá odôvodnené núdzovým stavom. Právnym základom nových ciel bol zákon z roku 1974, ktorý za určitých podmienok umožňuje prezidentovi uvaliť clá na obdobie 150 dní. Na dlhšie obdobie by Trump potreboval súhlas Kongresu. Platnosť dočasného cla vyprší v piatok (24. 7.).
Úrad obchodného splnomocnenca Spojených štátov (USTR) začiatkom júna oznámil, že navrhol dodatočné clá na dovoz zo 60 krajín vo výške minimálne 10 %. Dospel totiž k záveru, že zlyhali pri obmedzovaní obchodu s tovarmi vyrobenými nútenou prácou.
Po vyšetrovaní toho, ako obchodní partneri USA nakladajú s tovarom údajne vyrábaným nútenou prácou, by sa clo vo výške 10 % vzťahovalo napríklad na dovoz z Kanady, Mexika, Európskej únie, Taiwanu a zo Spojeného kráľovstva, uviedol USTR. Na výrobky z ďalších veľkých ekonomík vrátane Číny, Indie, Japonska, Južnej Kórey, Brazílie a Švajčiarska by sa vzťahovalo clo vo výške 12,5 %.
Oznámenie príde „veľmi skoro, ešte dnes“, uviedla Leavittová. „Chcela by som vám len povedať, aby ste vyčkali na podrobnejšie informácie,“ dodala hovorkyňa na tlačovej konferencii v Bielom dome.
Spojené štáty s účinnosťou od 24. februára zaviedli dodatočné clo vo výške 10 % na všetok tovar, na ktorý sa nevzťahujú výnimky. Krok bol reakciou na rozhodnutie Najvyššieho súdu USA, ktorý zrušil skoršie clá odôvodnené núdzovým stavom. Právnym základom nových ciel bol zákon z roku 1974, ktorý za určitých podmienok umožňuje prezidentovi uvaliť clá na obdobie 150 dní. Na dlhšie obdobie by Trump potreboval súhlas Kongresu. Platnosť dočasného cla vyprší v piatok (24. 7.).
Úrad obchodného splnomocnenca Spojených štátov (USTR) začiatkom júna oznámil, že navrhol dodatočné clá na dovoz zo 60 krajín vo výške minimálne 10 %. Dospel totiž k záveru, že zlyhali pri obmedzovaní obchodu s tovarmi vyrobenými nútenou prácou.
Po vyšetrovaní toho, ako obchodní partneri USA nakladajú s tovarom údajne vyrábaným nútenou prácou, by sa clo vo výške 10 % vzťahovalo napríklad na dovoz z Kanady, Mexika, Európskej únie, Taiwanu a zo Spojeného kráľovstva, uviedol USTR. Na výrobky z ďalších veľkých ekonomík vrátane Číny, Indie, Japonska, Južnej Kórey, Brazílie a Švajčiarska by sa vzťahovalo clo vo výške 12,5 %.