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Greer: USA čoskoro prijmú opatrenia zamerané proti nútenej práci
Clo vo výške 10 % by sa vzťahovalo napríklad na dovoz z Kanady, Mexika, Európskej únie, Taiwanu a z UK.
Autor TASR
Washington 21. júla (TASR) - Spojené štáty „čoskoro prijmú opatrenia“ voči krajinám, ktoré zlyhávajú v boji proti nútenej práci, vyhlásil v utorok obchodný splnomocnenec USA Jamieson Greer. Denník Financial Times predtým napísal, že prezident Donald Trump sa chystá už tento týždeň zaviesť nové clá voči desiatkam krajín, keďže platnosť jeho dočasného globálneho cla vo výške 10 % má vypršať v piatok (24. 7.). TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
„USA majú zákony, ktoré zakazujú obchodovanie s tovarom vyrobeným prostredníctvom nútenej práce. Iné krajiny, väčšina z nich, takýto zákon nemajú a tie, ktoré ho majú, ho v skutočnosti nepresadzujú,“ povedal Greer pre televíznu stanicu CNBC. „Očakávame, že čoskoro sa niečo stane,“ dodal s tým, že nemôže špecifikovať časový harmonogram. Nové opatrenia sa však podľa neho budú týkať veľkej väčšiny obchodu USA.
Úrad obchodného splnomocnenca Spojených štátov (USTR) začiatkom júna oznámil, že navrhol dodatočné clá na dovoz zo 60 krajín vo výške minimálne 10 %. Dospel totiž k záveru, že zlyhali pri obmedzovaní obchodu s tovarmi vyrobenými nútenou prácou.
Po vyšetrovaní toho, ako obchodní partneri USA nakladajú s tovarom údajne vyrábaným nútenou prácou, by sa clo vo výške 10 % vzťahovalo napríklad na dovoz z Kanady, Mexika, Európskej únie, Taiwanu a zo Spojeného kráľovstva, uviedol USTR. Na výrobky z ďalších veľkých ekonomík vrátane Číny, Indie, Japonska, Južnej Kórey, Brazílie a Švajčiarska by sa vzťahovalo clo vo výške 12,5 %.
Spojené štáty s účinnosťou od 24. februára zaviedli dodatočné clo vo výške 10 % na všetok tovar, na ktorý sa nevzťahujú výnimky. Krok bol reakciou na rozhodnutie Najvyššieho súdu USA, ktorý zrušil skoršie clá odôvodnené núdzovým stavom. Právnym základom nových ciel bol zákon z roku 1974, ktorý za určitých podmienok umožňuje prezidentovi uvaliť clá na obdobie 150 dní. Na dlhšie obdobie by Trump potreboval súhlas Kongresu.
„USA majú zákony, ktoré zakazujú obchodovanie s tovarom vyrobeným prostredníctvom nútenej práce. Iné krajiny, väčšina z nich, takýto zákon nemajú a tie, ktoré ho majú, ho v skutočnosti nepresadzujú,“ povedal Greer pre televíznu stanicu CNBC. „Očakávame, že čoskoro sa niečo stane,“ dodal s tým, že nemôže špecifikovať časový harmonogram. Nové opatrenia sa však podľa neho budú týkať veľkej väčšiny obchodu USA.
Úrad obchodného splnomocnenca Spojených štátov (USTR) začiatkom júna oznámil, že navrhol dodatočné clá na dovoz zo 60 krajín vo výške minimálne 10 %. Dospel totiž k záveru, že zlyhali pri obmedzovaní obchodu s tovarmi vyrobenými nútenou prácou.
Po vyšetrovaní toho, ako obchodní partneri USA nakladajú s tovarom údajne vyrábaným nútenou prácou, by sa clo vo výške 10 % vzťahovalo napríklad na dovoz z Kanady, Mexika, Európskej únie, Taiwanu a zo Spojeného kráľovstva, uviedol USTR. Na výrobky z ďalších veľkých ekonomík vrátane Číny, Indie, Japonska, Južnej Kórey, Brazílie a Švajčiarska by sa vzťahovalo clo vo výške 12,5 %.
Spojené štáty s účinnosťou od 24. februára zaviedli dodatočné clo vo výške 10 % na všetok tovar, na ktorý sa nevzťahujú výnimky. Krok bol reakciou na rozhodnutie Najvyššieho súdu USA, ktorý zrušil skoršie clá odôvodnené núdzovým stavom. Právnym základom nových ciel bol zákon z roku 1974, ktorý za určitých podmienok umožňuje prezidentovi uvaliť clá na obdobie 150 dní. Na dlhšie obdobie by Trump potreboval súhlas Kongresu.