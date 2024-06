Spoločnosť GreMi KLIMA má 20 rokov

Žilina, Milevsko 27. júna (OTS) - Spoločnosť GreMi KLIMA má tento rok 20. výročie založenia. Je to pozoruhodný príbeh slovenského podnikateľa Miloša Gregora, ktorý svoj vizionársky sen uviedol do života a z GreMi KLIMY vytvoril nadnárodnú spoločnosť.Vtedy dvadsaťšesťročný Miloš Gregor mal za sebou dva roky po absolvovaní vysokej školy, keď firmu v roku 2004 založil. Mal už ale skúsenosti z pozície projektového manažéra z rôznych klimatizačných firiem, no hľadal priestor na rast a nezávislosť.Spočiatku sa venoval predovšetkým projektovaniu vzduchotechniky a chladenia, neskôr prišli prvé montáže. Stále viac klientov ale požadovalo vzduchotechniku na kľúč, od projektu po realizáciu, čo bola ďalšia výzva. K tomu už ale prizval spolužiakov z vysokej školy, aby zvládli rozšírenie firmy a rastúci počet zákaziek.Po nie dobrých skúsenostiach s dodávkou vzduchotechnického potrubia, začal v roku 2006 budovať vlastnú výrobu. Tým sa naučil riadiť a optimalizovať celý proces dodávky a realizácie vzduchotechniky.Druhý prelomový bod nastal v roku 2008, kedy sa GreMi KLIMA začala zo Žiliny rozrastať do všetkých kútov Slovenska. Prvá pobočka vznikla v Bratislave, nasledoval Poprad a potom ďalšie. Súčasne sa musela riešiť štruktúra firmy, organizácia práce, systém zákaziek a realizácie, vnútorné procesy, nastavoval sa správny controlling a reporting.V roku 2013 sa GreMi KLIMA posunula do Česka, kde v Třinci vytvorila prvú zahraničnú pobočku. A tiež rozšírila svoje pôsobenie, keď k vzduchotechnike pridala vykurovanie a odsávanie.V roku 2018 vznikli pobočky v Českých Budějoviciach a v Prahe. A tiež obchodné zastúpenie v Poľsku a Slovinsku. Tie sa ale neskôr neosvedčili a firma aktuálne na týchto trhoch nepôsobí. Za to v priebehu roku 2020 kúpila českú spoločnosť LUWEX podnikajúcu na trhu vzduchotechniky a priemyselnej filtrácie, ktorá sa stala ďalším pilierom celej korporácie.Po týchto úspešných rokoch sa postupne v roku 2020 zrodila GreMi Investment Group, ktorá zastrešuje všetky firmy skupiny, podnikajúce dnes na Slovensku a v Česku. To je však už iný príbeh.V máji 2021 sa ďalším odborom podnikania stali aj teplárenské rozvody a teplovody. GreMi KLIMA má teraz 7 slovenských a 5 českých pobočiek, začlenených do dcérskej spoločnosti Odštepný závod GreMi KLIMA Milevsko.Za rok 2022 sa s tržbami 32 miliónov eur dostala na Slovensku na prvé miesto v oblasti inštalácie TZB podľa ASB Almanachu 2023.Miloš Gregor hovorí, že šikovní ľudia a dobrý kolektív so záujmom o prácu tvoria silu celej firmy. Preto mu veľmi záleží na firemnej kultúre, v ktorej majú ľudia priestor rásť. „Dobrú firmu poznáte podľa toho, ako sa jej ľudia postavia k vzniknutým problémom,“ hovorí.Celé tie roky sa riadi mottom: Neustále napredovanie a vzdelávanie, kvalita, dôslednosť a ľudský prístup sú základom úspechu firmy.Verí preto, že naplní aj svoje ďalšie podnikateľské vízie, medzi ktoré patrí postupné rozširovanie kvalitných vzduchotechnických riešení a služieb aj do krajín strednej Európy.INFOBOXVýznamné stavby a realizácia GreMi KLIMA za uplynulých 20 rokovAvion Shopping Park v Bratislave (2008) a v Ostrave (2010), Hotel Elizabeth v Trenčíne (2011), Aquapark Tatralandia (2012), závod tlačiarne Neografia (2013), Rekreačno-športovo kongresový areál x-bionic v Šamoríne (2015), Bratislava (2015), BIW projekt Jaguar-Land Rover (2017), Národný futbalový štadión Bratislava (2018), Televízia ta3 (2021), Metalšrot Tlumačov (2023), Biobanka Martin (2023), Dialýza v Nemocmnici Žilina (2024).