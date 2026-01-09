< sekcia Ekonomika
Grendel:Vyzývame ÚVO, aby v súvislosti s rekonštrukciou Kukurice konal
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 9. januára (TASR) - Hnutie Slovensko vyzvalo Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO), aby v súvislosti s rekonštrukciou bývalého bratislavského vojenského internátu Hviezda, známeho ako Kukurica, zverejnil výsledky kontroly a voči ministrovi obrany Robertovi Kaliňákovi (Smer-SD) zakročil. Hnutie vidí pri rekonštrukcii viacero pochybení. Na tlačovej konferencii to v piatok vyhlásil poslanec Národnej rady SR Gábor Grendel (Slovensko - Za ľudí).
Opozičné hnutie vyčíta rezortu obrany predraženie pôvodného rozpočtu rekonštrukcie o viac ako 100 percent. „Ako viete, za našej vlády sa počítalo s rekonštrukciou Kukurice za 35 miliónov eur. Konečná suma sa však podľa našich prepočtov vyšplhá na vyše 72 miliónov eur,“ uviedol Grendel.
Pôvodný projekt podľa neho zároveň počítal s ubytovaním. Vyhlásil, že nie je pravda, že by o ubytovanie v objekte záujem nebol. Grendel zároveň opätovne poukázal na to, že pôvodné stavebné povolenie bolo vydané pre účely ubytovania. Hnutiu sa nepozdáva ani cena stavebných prác, ktoré mali výrazne presiahnuť plánované výdavky.
Minister obrany po piatkovom rokovaní vlády na kritiku reagoval, že internát Hviezda je štátny majetok a ministerstvo do neho investuje. Obhajoval aj zelenú fasádu na vrchných poschodiach budovy. Z jeho slov vyplýva, že si za projektom stojí.
