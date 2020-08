Grilovanie sa Slovákom spája s konzumáciou údenín aj syrov

Bratislava 2. augusta (TASR) - Grilovanie sa Slovákom spája s konzumáciou údenín, ako sú klobásy či slanina, v menšej miere aj s parenými syrmi. Vyplýva to z prieskumu o slovenských potravinách, o ktorom informovala hovorkyňa obchodného reťazca Billa Kvetoslava Kirchnerová.



Na otázku, pri akých príležitostiach konzumujú Slováci klobásu, až dve tretiny (67 %) opýtaných v prieskume uviedli, že na grilovačkách a opekačkách. Po slanine pri tejto príležitosti siahne necelá polovica (45 %).



Z ľudí, ktorí pravidelne pijú pivo, si ho najčastejšie vychutnávajú na grilovačke (56 %), a grilovačka či opekačka je obľúbený dôvod aj pre konzumentov tvrdého alkoholu (47 %).



Podľa prieskumu Slováci pri letnom ohni nedajú dopustiť ani na rôzne ochucovadlá a omáčky. "Podľa nášho prieskumu ľudia pre jej typickú kyslastú chuť uprednostňujú horčicu – ku klobáse si ju dá viac ako trištvrte (78 %) opýtaných, k slanine takmer polovica (49 %). Viac ako kečup je u nás obľúbený štipľavý chren, ktorý s klobásou jedáva necelá štvrtina Slovákov," spresnila Kirchnerová.



Pri príprave a dochucovaní jedla "pod holým nebom" sa však podľa Kirchnerovej medze nekladú, preto si Slováci pomaly zvykajú aj na rôzne netradičné marinády a omáčky, napríklad kôprovo-cesnakovú, kari či limetkovú. "Z hotových marinád zákazníci siahajú najčastejšie po medovej, horčicovej či brusnicovej. Avšak v grilovacej sezóne sa podstatne viac predávajú rôzne korenia, z ktorých si zákazníci pripravujú vlastné marinády," doplnila Kirchnerová.



Výber príloh ku klobásam a slanine je podľa prieskumu skôr tradičný. Pre väčšinu (80 %) to znamená konzumáciu chleba. Vhodnou a ľahšie stráviteľnou alternatívou ku grilovanému mäsu sú však aj rôzne druhy zeleniny.



Prieskum vypracovala pre spoločnosť Billa agentúra 2muse na základe exkluzívneho kvantitatívneho ad-hoc prieskumu formou on-line panela s riadeným prístupom na vzorke 1005 respondentov. Terénny zber dát sa uskutočnil od 11. do 18. júna 2020.