Gröhling: Mrzí ma, že I. Matovič si opäť robí z učiteľov rukojemníkov

Bratislava 6. júna (TASR) - Ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislava Gröhlinga (SaS) mrzí, že šéf rezortu financií Igor Matovič (OĽANO) si opäť robí z učiteľov rukojemníkov a z platov učiteľov robí divadlo, aby zakryl rozvrat verejných financií. Uviedol to na sociálnej sieti s tým, že podľa jeho slov by stačilo nerobiť unáhlené balíčky za 1,3 miliardy eur a už teraz mohli byť platy o desať percent zvýšené.



"Platy v školstve sa dajú bez problémov zvýšiť vďaka nadvýberu daní. Netreba na to pochybné dane z ropy či alkoholu, ktorých výnos nevie vôbec nikto nevie predpovedať," uviedol minister školstva. Ako príklad uviedol, že Matovič avizoval, že daň z ropy prinesie 300 miliónov eur a jeho analytici hovoria o 25 miliónoch. "Čiže zvýšenie platov by bolo buď 16,6 percenta alebo 1,4 percenta. Čo je teda značný rozdiel," povedal.



Podľa slov ministra školstva pre toto odkazovať školstvo na pochybné dane z alkoholu, tabaku či ropy je nezmysel. "Sám minister financií totiž nevie odhadnúť ich výnos. Predstavitelia školských odborov dnes jasne potvrdili, že ich informoval rezort financií, že už teraz máme v štátnom rozpočte nadpríjem okolo 370 miliónov eur. To postačuje na zvýšenie platov učiteľov," poznamenal Gröhling.



Šéf rezortu školstva považuje za nesystémové a nezodpovedné najprv minúť 1,3 miliardy eur na sociálne balíčky, a potom odkazovať školstvo na pochybné dane, "o ktorých vôbec nevieme, čo prinesú do štátneho rozpočtu." Poukázal na to, že už teraz je dostatočný nadvýber, ktorý vie zabezpečiť zvýšenie platov učiteľov.



Minister financií predloží na najbližšiu vládu v jednom balíku návrh na desaťpercentné zvýšenie platov v školstve spoločne s návrhom na zdanenie hazardu, liehu, ruskej ropy a regulovaný odvod. Informoval o tom po pondelkovom rokovaní s predsedom Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku (OZPŠaV) Pavlom Ondekom.