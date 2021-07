Grónsko zastavilo prieskum ropy pre zmeny podnebia

Kodaň 16. júla (TASR) - Ľavicovo orientovaná vláda Grónska sa rozhodla pozastaviť akýkoľvek prieskum ropy pri najväčšom ostrove sveta. Označila to za „prirodzený krok, pretože berie klimatickú krízu vážne“.



V okolí Grónska sa zatiaľ nenašla žiadna ropa. Ale predstavitelia arktického ostrova tam videli potenciálne obrovské zásoby a považovali ich za spôsob, ako pomôcť obyvateľom Grónska splniť ich dávny sen o nezávislosti od Dánska, od ktorého dostávajú ročnú dotáciu vo výške 3,4 miliardy dánskych korún (457,14 milióna eur).



Globálne otepľovanie pritom znamená, že ustupujúci ľad môže odhaliť potenciálne zdroje ropy a nerastných surovín, ktoré, ak by sa úspešne rozbehla ich ťažba, môžu dramaticky zmeniť „osud“ poloautonómneho územia s 57.000 obyvateľov.



„Budúcnosť nespočíva v rope. Budúcnosť patrí obnoviteľnej energii,“ uviedla vo vyhlásení grónska vláda, ktorá chce podľa vlastných slov „prevziať spoluzodpovednosť za boj proti globálnej klimatickej kríze“.



Rozhodnutie bolo prijaté už 24. júna, ale uverejnené až vo štvrtok 15. júla.



Americkí geológovia na základe doterajších prieskumov odhadli, že pri Grónsku by mohlo byť ložisko s kapacitou 17,5 miliardy barelov (1 barel = 159 litrov) ropy a tiež bohaté zásoby zemného plynu, hoci odľahlá poloha ostrova a drsné počasie prieskum obmedzujú.



Súčasná vláda na čele so stranou Inuitov Ataqatigiit začala po víťazstve v aprílových parlamentných voľbách okamžite plniť predvolebné sľuby a zastavila plány na ťažbu uránu v južnom Grónsku.



Grónsko má stále štyri aktívne licencie na prieskum ložísk uhľovodíkov, ktoré je povinné ponechať, kým budú držitelia licencií aktívne vykonávať prieskum. Vlastnia ich dve malé spoločnosti.



Rozhodnutie vlády zastaviť ťažbu ropy privítala environmentálna skupina Greenpeace, ktorá ho označila za „fantastické“.



Dánsko rozhoduje o zahraničnej, obrannej a bezpečnostnej politike a podporuje Grónsko každoročným grantom, ktorý predstavuje asi dve tretiny ekonomiky arktického ostrova.



(1 EUR = 7,4375 DKK)