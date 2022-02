Groupama opäť podporila dobrú vec

Bratislava 3. februára (OTS) - Iniciatívu Nechceme darčeky, podporme spoločne dobrú vec, sme prvýkrát odštartovali v roku 2020. Táto iniciatíva spočíva v myšlienke, aby sme si navzájom nevymieňali vianočné darčeky a finančné prostriedky radšej venovali organizácii, ktorá dlhodobo pomáha a podporuje deti a seniorov v nemocniciach a sociálnych zariadeniach. Dobročinná akcia pokračovala aj v roku 2021.



Pred vianočnými sviatkami sme spustili zbierku pre organizáciu Červený nos a následne sme vyzvali našich obchodných partnerov a ďalších kolegov, aby sa do nej zapojili a prispeli na dobrú vec. Zbierka trvala do konca roka 2021 a spoločne sa nám podarilo vyzbierať 3095 €.



"V poisťovni Groupama vnímame spoločenskú zodpovednosť, preto sme sa rozhodli aj druhý rok podporiť organizáciu, ktorá prostredníctvom klaunského umenia rozveseľuje pacientov, zníži ich stres a úzkosť v neľahkých situáciách. Ďakujeme našim partnerom i kolegom, ktorí sa zapojili do dobročinnej akcie a svojim príspevkom podporili túto iniciatívu," hovorí riaditeľ poisťovne Groupama, Ladislav Gajdoschík.



Vyzbierané prostriedky organizácia využíva najmä na vzdelávanie zdravotných klaunov, počas ktorého sa venujú nielen umeleckej stránke klaunovania, tréningu improvizácie a klaunských zručností, ale súčasťou sú aj teoretické prednášky z oblastí psychológie, sociológie, zdravovedy či histórie umenia.



„Vážime si podporu poisťovne Groupama, ktorá nám už druhý rok pomáha prinášať viac smiechu a radosti do nemocníc a sociálnych zariadení na území Slovenska,“ uviedla riaditeľka pre darcovstvo a strategickú komunikáciu organizácie Červený nos, Katarína Kouřilová.