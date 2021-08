Grúberová: Dlžníci na daniach by mohli dlh splatiť prácou pre mesto

Handlová 24. augusta (TASR) - Dlžníci na miestnych daniach či nájomnom v mestských bytoch by si mohli svoj dlh odpracovať pre mesto alebo obec formou verejnoprospešných služieb. Navrhla to primátorka Handlovej Silvia Grúberová. Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina), ktorý bol v Handlovej na pracovnom výjazde minulý týždeň, označil podnet za veľmi dobrý a rezort práce sa ním bude zaoberať.



"Všetci sa stretávame s tým, že sú skupiny obyvateľov, ktoré buď nemôžu, alebo nechcú platiť miestne dane, poplatky za komunálny odpad alebo nájomné v mestských bytoch. Nám to veľmi komplikuje život, pretože pokiaľ sa k tým peniazom dostaneme a ak sa k nim dostaneme, je to dlhá 'tortúra'," načrtla Grúberová.



Samospráva preto podľa nej prišla s návrhom, či by nebolo možné, aby si títo ľudia dlh odpracovali ako súčasť verejnoprospešných služieb, teda v prospech samosprávy. "Nám by to pomohlo či už s upratovaním mesta, iných priestorov alebo ľahkými technickými prácami," ozrejmila.



Grúberová si podľa svojich slov uvedomuje, že tento návrh potrebuje legislatívny rámec, ktorý by sa asi tvoril ťažko, keďže ide o prierezovú situáciu. "Pokiaľ by sa však našiel spôsob ako, tak by to jednak slúžilo nám ako mestám a obciam, na druhej strane aj ako prevencia, keďže niektorí ľudia by sa asi neradi videli v oranžových alebo zelených vestách, ako si dlh odpracovávajú," dodala.



Šéf rezortu práce označil návrh Grúberovej za veľmi dobrý, ide však podľa neho o to, akým spôsobom ho legislatívne upraviť. "Možno zaviesť špeciálny systém prác vo verejnom záujme, pretože sú to často ľudia, ktorí sú dlhodobo nezamestnaní a ich sociálne zabezpečenie, aby prežili, je viazané na to, že nemajú prácu. Hneď, ako by nejakú prácu vykonávali, mohlo by sa im stať, že stratia nárok na niektorú z podpôr," vysvetlil Krajniak.



Minister podľa svojich slov navrhol primátorke uzatvoriť s dlžníkmi zmluvu, oni si to odpracujú a potom sa len započíta pohľadávka voči mzde, ktorá mohla byť odpracovaná. "Ale práve preto, aby nestratili nárok na inú podporu od štátu, bude sa treba na to legislatívne podrobnejšie pozrieť. Ako idea sa mi to páči a budem o tom hovoriť s kolegami na ministerstve," dodal.