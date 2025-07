Gruško: EÚ by mohla upraviť 18. balík sankcií proti Rusku

Moskva 2. júla (TASR) - Európska únia (EÚ) by mohla upraviť najnovší balík sankcií proti Rusku, aby vyhovela požiadavkám Maďarska a Slovenska, vyhlásil v stredu námestník ruského ministra zahraničných vecí Alexander Gruško. Maďarsko a Slovensko žiadajú záruky energetickej bezpečnosti výmenou za podporu 18. balíka sankcií, povedal Gruško vo vysielaní televíznej stanice Rossija-24. TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS.



„Nemôžem vylúčiť, že balík môže byť prijatý s určitými úpravami, a v takom prípade by mu Budapešť a Bratislava mohli udeliť svoj súhlas,“ poznamenal Gruško. Maďarsko a Slovensko naďalej vzdorujú plánom Európskej komisie (EK) zaviesť zákaz dodávok ruskej ropy a plynu do EÚ do roku 2028. Obe krajiny sa usilujú o zrušenie tejto iniciatívy a hrozia, že v opačnom prípade odmietnu ďalší balík sankcií voči Rusku.



Maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó 23. júna oznámil, že na zasadnutí ministrov zahraničných vecí EÚ spolu so šéfom slovenskej diplomacie Jurajom Blanárom (Smer-SD) zablokovali schválenie 18. balíka sankcií a požadovali, aby sa z programu rokovania vypustili obmedzenia v oblasti energetiky navrhované Bruselom.