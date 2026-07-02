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Gruzínska ropná rafinéria prestane do septembra spracúvať ruskú ropu
Generálny riaditeľ Black Sea Petroleum David Pocchveria v marci uviedol, že rafinéria plánuje nahradiť ruskú ropu dodávkami z Turkménska a Kazachstanu.
Autor TASR
Tbilisi 2. júla (TASR) - Jediná gruzínska ropná rafinéria v prístave Kulevi v stredu oznámila, že zastaví spracovanie ruskej ropy, aby sa vyhla európskym sankciám. TASR o tom píše podľa denníka The Moscow Times.
„Od augusta do septembra tohto roku začne rafinovať ropu, ktorá bude mať výlučne neruský pôvod,“ uviedla ako vlastník rafinérie spoločnosť Black Sea Petroleum. Rafinéria v Kulevi začala fungovať v októbri 2025 a za prvý polrok tohto roka spracovala 650.000 ton ropy.
Mimovládna organizácia Transparency International dávnejšie upozornila, že rodina oficiálnej vlastníčky Maky Asatianiovej má väzby na ruský ropný biznis.
Vo februári Európska únia pohrozila, že ju zaradí do 20. balíka sankcií pre spojenie s ruskou tieňovou flotilou a spracovaním ruskej ropy. Brusel neskôr informoval o záväzku vlastníka rafinérie, že sankcionovaným plavidlám tzv. „ruskej tieňovej flotily“ bude zakázaný vstup do ropného terminálu azerbajdžanskej ropnej spoločnosti SOCAR v prístave Kulevi.
Generálny riaditeľ Black Sea Petroleum David Pocchveria v marci uviedol, že rafinéria plánuje nahradiť ruskú ropu dodávkami z Turkménska a Kazachstanu. Zmena zdrojov ropy umožní export ropných výrobkov na nové trhy vrátane EÚ, povedal vtedy Pocchveria.
Black Sea Petroleum vo štvrtok uviedla, že odklon od ruskej ropy jej produkcii „otvorí dvere k trhom s vysokou maržou“. Plánuje výrobu cestného bitúmenu aj leteckého paliva. Spoločnosť tiež uviedla, že v oblasti high-tech zariadení a riadiacich systémov spolupracuje s americkým konglomerátom Honeywell.
„Od augusta do septembra tohto roku začne rafinovať ropu, ktorá bude mať výlučne neruský pôvod,“ uviedla ako vlastník rafinérie spoločnosť Black Sea Petroleum. Rafinéria v Kulevi začala fungovať v októbri 2025 a za prvý polrok tohto roka spracovala 650.000 ton ropy.
Mimovládna organizácia Transparency International dávnejšie upozornila, že rodina oficiálnej vlastníčky Maky Asatianiovej má väzby na ruský ropný biznis.
Vo februári Európska únia pohrozila, že ju zaradí do 20. balíka sankcií pre spojenie s ruskou tieňovou flotilou a spracovaním ruskej ropy. Brusel neskôr informoval o záväzku vlastníka rafinérie, že sankcionovaným plavidlám tzv. „ruskej tieňovej flotily“ bude zakázaný vstup do ropného terminálu azerbajdžanskej ropnej spoločnosti SOCAR v prístave Kulevi.
Generálny riaditeľ Black Sea Petroleum David Pocchveria v marci uviedol, že rafinéria plánuje nahradiť ruskú ropu dodávkami z Turkménska a Kazachstanu. Zmena zdrojov ropy umožní export ropných výrobkov na nové trhy vrátane EÚ, povedal vtedy Pocchveria.
Black Sea Petroleum vo štvrtok uviedla, že odklon od ruskej ropy jej produkcii „otvorí dvere k trhom s vysokou maržou“. Plánuje výrobu cestného bitúmenu aj leteckého paliva. Spoločnosť tiež uviedla, že v oblasti high-tech zariadení a riadiacich systémov spolupracuje s americkým konglomerátom Honeywell.