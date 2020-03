Gualtieri: Európske ekonomiky v boji s krízou potrebujú dlhopisy EÚ

Rím 20. marca (TASR) - Európske ekonomiky by potrebovali dlhopisy Európskej únie (EÚ) v boji s krízou, ktorú vyvolal nový koronavírus. Vyhlásil to v piatok taliansky minister hospodárstva Roberto Gualtieri.



Gualtieri pre talianske noviny Il Corriere della Sera povedal, že EÚ by mala vydávať európske cenné papiere, ktoré by mohla každá krajina používať za rovnakých podmienok. Cenné papiere by boli spojené s bojom proti novému koronavírusu a jeho ekonomickým dôsledkom.



„Čelíme symetrickému šoku, ktorý ovplyvňuje každého, a preto musíme nástroje, ktoré máme, využívať inovatívnym spôsobom,“ povedal.



Európska centrálna banka (ECB) v snahe zabrániť, aby pandémia vyvolala finančnú krízu, ktorá by zdecimovala hospodárstvo eurozóny, v stredu (18. 3.) spustila program nákupu dlhopisov v hodnote 750 miliárd eur.



Gualtieri ocenil krok ECB, ale uviedol, že samotná menová politika nestačí.



„Musíme mať odvahu zaviesť spoločnú a koordinovanú rozpočtovú politiku, ktorá bude schopná podporovať snahy našich zdravotníckych systémov,“ uviedol Gualtieri.



Taliansko zasiahol nový koronavírus najviac. Počet obetí ochorenia COVID-19 na Apeninskom polostrove už predstihol počet úmrtí v Číne, odkiaľ sa vírus začal šíriť. Talianske nemocnice uviedli, že sú preťažené, a vláda je pripravená predĺžiť blokády.



Premiér Giuseppe Conte v piatok v samostatnom rozhovore uviedol, že Európska únia musí využiť „úplnú palebnú silu“ svojho záchranného fondu vo výške 500 miliárd eur v boji s hospodárskou krízou počas pandémie.