Guardiola by chcel trénovať národný tím

Londýn 26. augusta (TASR) - Španielsky tréner Pep Guardiola je po vypršaní kontraktu s anglickým futbalovým klubom Manchestrom City pripravený prijať novú výzvu. Rád by sa v kariére vybral zatiaľ neprebádanou cestou a viedol národný tím.



Guardiola pôsobí v Manchestri City od júla 2016. Bývalý kouč Barcelony a Bayernu Mníchov vyhral s klubom trikrát anglickú ligu, štyrikrát EFL Cup a Pohár FA. Zmluva na Etihad Stadium mu vyprší v lete budúceho roka a naznačil, že nemá záujem o jej predĺženie.



"Myslím si, že po toľkých rokoch si potrebujem vydýchnuť a nájsť novú inšpiráciu. Netajím sa tým, že by som rád viedol reprezentáciu niektorej európskej alebo juhoamerickej krajiny. Bol by som vďačný za takúto skúsenosť," vyhlásil Guardiola. Dementoval však kuloárne informácie, podľa ktorých by mal v lete budúceho roka zasadnúť na lavičku Brazílie po Titem.