Guindos: Politika Trumpa je pre ekonomiku väčšou neistotou než COVID

Frankfurt nad Mohanom/Washington 17. marca (TASR) - Politika amerického prezidenta Donalda Trumpa predstavuje pre ekonomiku väčšiu neistotu než pandémia nového koronavírusu. Povedal to v rozhovore pre nedeľník The Sunday Times viceprezident Európskej centrálnej banky (ECB) Luis de Guindos. Informovala o tom agentúra Bloomberg.



"Musíme zvážiť rozsah neistoty v súčasnom ekonomickom prostredí, ktorý je dokonca ešte vyšší, než tomu bolo počas pandémie," povedal Guindos. "Ako vidíme, nová americká administratíva nie je veľmi náchylná naďalej podporovať multilateralizmus, čo znamená spoluprácu medzi jednotlivými štátmi a hľadanie spoločných riešení na spoločné problémy," dodal s tým, že to je významná zmena a obrovský zdroj neistoty.



Obavy z Trumpovej obchodnej politiky dali v posledných dňoch najavo viacerí finančníci. Prezidentka ECB Christine Lagardová uviedla, že eskalácia obchodných sporov v dôsledku Trumpovej colnej politiky môže mať vážne dôsledky pre svetovú ekonomiku. Podobne aj guvernér španielskej centrálnej banky José Luis Escrivá pre Bloomberg TV minulý týždeň uviedol, že v dôsledku politiky Donalda Trumpa je stále ťažšie odhadovať budúci vývoj ekonomiky a inflácie a táto nepredvídateľnosť znemožňuje predpovedať ďalší vývoj úrokových sadzieb.



V rámci svojho posledného odhadu ECB momentálne počíta s rastom ekonomiky eurozóny tento rok iba o 0,9 %. "Reálne mzdy sa zvýšili, inflácia sa spomaľuje, úrokové sadzby idú nadol a podmienky financovania sa zlepšili. Napriek tomu sa spotreba nezvyšuje," povedal Guindos. Podľa neho je to preto, že spotrebitelia vždy nereagujú na krátkodobý vývoj ich reálnych disponibilných príjmov. "Navyše, zvažujú aj možný vývoj ekonomiky v strednodobom horizonte, ktorý je momentálne neistý. Riziko obchodnej vojny alebo väčšieho geopolitického konfliktu vplýva na náladu spotrebiteľov," dodal.



Čo sa týka plánovaného prudkého navýšenia výdavkov na obranu v Európe Guindos uviedol, že "je to určite krok správnym smerom, aj keď na vyvodenie jednoznačných ekonomických záverov je zatiaľ priskoro". Očakáva však, že "takýto krok by mohol byť pre rast hospodárstva pozitívny, pričom na vývoj inflácie by nemal mať výraznejší vplyv".