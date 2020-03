Gumárenská spoločnosť Continental dočasne zastavuje výrobu v Púchove

Púchov 19. marca (TASR) – V púchovskej gumárenskej spoločnosti Continental pristúpili vo štvrtok k zastaveniu výroby. Najskôr v závode osobné pneumatiky, od budúceho týždňa aj v závode nákladné pneumatiky.



Ako informovala hovorkyňa spoločnosti Katarína Pavlisová, v súvislosti s aktuálnou situáciou s pandémiou robia v spoločnosti Continental Púchov všetko pre ochranu zdravia zamestnancov. Napriek mnohým prijatým opatreniam na minimalizovanie rizika šírenia pandémie globálne trhy reagujú poklesom požiadaviek na naše výrobky.



„Tento fakt spolu s našou zodpovednosťou za ochranu zdravia našich zamestnancov a ich rodín nás vedie k rozhodnutiu o zastavení výroby v závode osobné pneumatiky, a to od 19. do 22. marca vrátane. Následne bude výroba v závode osobné pneumatiky prerušená zatiaľ na obdobie 26. marca až 5. apríla vrátane. Závod nákladné pneumatiky prerušuje svoju výrobu na obdobie 27. marca až 13. apríla vrátane. Uvedomujeme si závažnosť prijatého rozhodnutia, ale za súčasnej situácie je to najzodpovednejšie, čo môžeme pre našich zamestnancov a spoločnosť urobiť,“ doplnila Pavlisová.