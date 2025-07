Guterres: Krajiny, ktoré sa držia fosílnych palív, sabotujú ekonomiky

New York 22. júla (TASR) - Približne 91 % projektov v oblasti obnoviteľných zdrojov energie, ktoré boli minulý rok uvedené do prevádzky, bolo lacnejších ako projekty využívajúce fosílne palivá. Priemerné náklady na solárnu energiu boli o 41 % nižšie ako náklady na najlacnejšie fosílne palivá, zatiaľ čo náklady na energiu z pobrežných veterných elektrární boli o 53 % nižšie, oznámila v utorok Medzinárodná agentúra pre obnoviteľnú energiu (IRENA). TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Generálny tajomník OSN António Guterres privítal tieto zistenia ako začiatok „novej éry“. „Budúcnosť čistej energie už nie je sľubom. Je to fakt,“ povedal v New Yorku pri prezentácii správy. „Krajiny, ktoré sa držia fosílnych palív, nechránia svoje ekonomiky, sabotujú ich,“ dodal Guterres.



Podľa štúdie rozširovanie obnoviteľných zdrojov energie prináša nielen pokrok v oblasti ochrany klímy, ale má aj priame ekonomické účinky. Len v roku 2024 bolo po celom svete inštalovaných 582 gigawattov novej kapacity z obnoviteľných zdrojov, „čím sa zabránilo spotrebe fosílnych palív v hodnote približne 57 miliárd dolárov (48,86 miliardy eur)“, uviedla IRENA v tlačovej správe.



Tí, ktorí sa držia fosílnych palív, prichádzajú o „najväčšiu ekonomickú príležitosť 21. storočia“, pokračoval generálny tajomník OSN. Krajiny by sa prechodom na obnoviteľné zdroje energie podľa neho stali nezávislejšími a menej zraniteľnými a energetickým krízam, ako napríklad tej, ktorú zažila Európa po ruskej invázii na Ukrajinu, by sa dalo vyhnúť. „Slnečné svetlo nemá žiadne cenové výkyvy. Vietor nie je predmetom embarga,“ zdôraznil Guterres.