Guterres vyzval na zdanenie spoločností produkujúcich fosílne palivá

New York 20. septembra (TASR) - Generálny tajomník OSN António Guterres vyzval v utorok bohaté štáty, aby zdanili spoločnosti produkujúce fosílne palivá a použili výnosy na kompenzáciu škôd spôsobených klimatickými zmenami a na zmiernenie rastu cien. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



"Povedzme si to tak, ako to je - náš svet je závislý na fosílnych palivách. Je čas zasiahnuť. Musíme vziať na zodpovednosť spoločnosti vyrábajúce fosílne palivá," povedal Guterres v príhovore k otvoreniu Valného zhromaždenia OSN.



Podľa separátnej správy uverejnenej v utorok počas každoročného týždňa klímy v New Yorku na okraji Valného zhromaždenia OSN, Nemecko, Čína, Španielsko a Spojené kráľovstvo vedú medzi veľkými ekonomikami pri presadzovaní obnoviteľnej energie.



Medzinárodná nezisková organizácia Climate Group zostavila rebríček krajín v rámci skupiny G20 na základe ambícií a pokroku v oblasti obnoviteľnej energie. Okrem pochvaly pre Nemecko, Čínu, Španielsko a Britániu uviedla, že Austrália, India, USA a Japonsko zaznamenali len mierny pokrok, zatiaľ čo Kanada a Brazília dosahujú slabé výsledky, a to aj napriek existujúcej vysokej spotrebe obnoviteľnej elektriny. Saudská Arábia a Rusko sa držia na posledných miestach v zozname.



Dvadsať krajín, vrátane Španielska ako stáleho hosťa G20, dostalo známky od A po E. Skúmané oblasti zahŕňali čisté nulové ciele, ambície v oblasti obnoviteľnej energie, podiel obnoviteľných zdrojov na celkovej inštalovanej kapacite v roku 2021 a prírastky obnoviteľnej kapacity v roku 2021.



Španielsko, ktoré získalo známku A, bolo pochválené za "jednu z najambicióznejších politík v oblasti obnoviteľnej energie v Európskej únii (EÚ)", pričom všetky nové prírastky kapacity elektrickej energie za uplynulú dekádu sú zo zelenej energie.



Obnoviteľné zdroje energie predstavovali 21 % celkovej konečnej spotreby v Španielsku v roku 2020, čím prekonali cieľových 20 %. Madrid plánuje zvýšenie tohto podielu na 43 % do roku 2030 a 97 % do roku 2050, keď má dosiahnuť svoj cieľ klimatickej neutrality.