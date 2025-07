Guvernér britskej centrálnej banky očakáva zníženie sadzieb

Londýn 1. júla (TASR) - Úrokové sadzby britskej centrálnej banky (Bank of England, BoE) v nasledujúcich mesiacoch pravdepodobne ďalej klesnú. Vyhlásil to v utorok guvernér banky Andrew Bailey, pričom upozornil na slabosť britského trhu práce v podmienkach zvýšenej hospodárskej neistoty a napätia v medzinárodnom obchode. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



BoE minulý mesiac ponechala svoju základnú úrokovú sadzbu na úrovni 4,25 %. Tieto komentáre odzneli v čase, keď šéf banky spolu s ďalšími šéfmi centrálnych bánk čelil otázkam na fóre Európskej centrálnej banky (ECB) v Portugalsku. Rozhodnutie sa do veľkej miery očakávalo po tom, ako banka v máji sadzbu znížila, už štvrtý raz od augusta 2024.



Bailey naznačil, že BoE by mohla pristúpiť k ďalšiemu zníženiu v dôsledku tlaku na hospodársky rast a trh práce v Spojenom kráľovstve. „Existujú náznaky zmiernenia na trhu práce, ale ešte musíme vidieť viac dôkazov. Smerovanie úrokových sadzieb je však naďalej klesajúce,“ povedal Bailey na podujatí, ktoré sa konalo počas fóra ECB v portugalskom meste Sintra. Šéf BoE tiež uviedol, že je ešte príliš skoro na to, aby bol jasne viditeľný vplyv nedávnych zmien v colnej politike USA na infláciu v Spojenom kráľovstve.



V apríli americký prezident Donald Trump oznámil skokové zvýšenie ciel na takmer všetok dovoz do USA. Odvtedy uzavrel osobitné dohody s viacerými štátmi vrátane Británie, ktoré zmiernili vplyv ciel na niektoré odvetvia. „Na to, aby sa prejavili cenové účinky ciel a reakcií na ne, je ešte trochu priskoro a stále to môže skončiť tak či onak,“ povedal Bailey.