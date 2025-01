Guvernér ČNB Michl navrhne, aby banka držala časť rezerv v bitcoinoch

Praha 29. januára (TASR) - Guvernér Českej národnej banky (ČNB) Aleš Michl predloží návrh na investovanie do bitcoinu. Plánuje tak urobiť vo štvrtok (30. 1.) na zasadnutí Bankovej rady ČNB. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



V rozhovore, ktorý zverejnil v stredu denník Financial Times (FT), Michl ďalej uviedol, že česká centrálna banka by mohla v bitcoinoch držať až 5 % svojich rezerv v celkovej hodnote 140 miliárd eur. Bitcoin sa zdá byť dobrým nástrojom pre diverzifikáciu aktív, uviedol guvernér pre FT. Bitcoin bude podľa neho ďalej rásť aj bez podpory zo strany amerického prezidenta Donalda Trumpa, keďže pre mnohých ľudí predstavuje alternatívnu investíciu.



Bitcoin dosiahol tento mesiac novú rekordnú hodnotu po tom, ako Trump zložil prezidentskú prísahu. Staronový prezident sa zaviazal, že po návrate do Bieleho domu urobí zo Spojených štátov "bitcoinovú veľmoc" a svetové centrum digitálnych mien. Hodnota bitcoinu sa v roku 2024 viac ako zdvojnásobila, k čomu prispeli regulačné úrady v USA, ktoré povolili obchodovanie s finančnými produktmi založenými na tejto digitálnej mene.