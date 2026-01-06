< sekcia Ekonomika
Guvernér: Digitálne euro pomôže ochrániť ekonomickú suverenitu Európy
Villeroy de Galhau upozornil, že EÚ už podnikla kroky na zavedenie digitálneho eura pre širokú verejnosť.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Brusel 6. januára (TASR) - Ekonomická suverenita, ktorú spoločná mena euro zaručuje Európe, by mohla byť „ohrozená“, ak EÚ neprijme digitálne euro. Na utorňajšie vyhlásenie guvernéra francúzskej centrálnej banky a člena Rady guvernérov Európskej centrálnej banky Francoisa Villeroya de Galhau upozornila tlačová agentúra AFP, informuje bruselský spravodajca TASR.
„Euro, zavedené pred viac ako 25 rokmi, predstavuje najväčší krok Európy k suverenite a obrovský úspech, ktorý podporuje 82 percent európskych občanov. Dnes by však tento ťažko vydobytý úspech mohol byť ohrozený, ak nezaručíme zásadnú úlohu suverénnej meny centrálnej banky v digitálnom svete,“ vyhlásil guvernér francúzskej národnej banky na konferencii v Paríži.
Villeroy de Galhau upozornil, že EÚ už podnikla kroky na zavedenie digitálneho eura pre širokú verejnosť. Cieľom je vydať „digitálnu bankovku“ navrhnutú tak, aby preniesla vlastnosti hotovostných platieb do digitálneho sveta.
Európska komisia navrhla reguláciu v oblasti digitálneho eura v júni 2023.
Podľa Villeroya de Galhau v decembri Rada EÚ (ministri členských krajín) tento projekt jednomyseľne podporila a dohodla sa na digitálnom eure, čo by zahŕňalo online aj offline platby pri zaistení vysokého stupňa súkromia.
Podľa návrhov Bruselu by digitálne euro bolo dostupné online alebo offline, čo znamená, že by sa dalo používať aj bez internetového pripojenia. Existuje takisto návrh na limity celkovej sumy digitálnych eur, ktoré možno kedykoľvek držať na online účtoch a v digitálnych peňaženkách.
Text dohodnutý na úrovni EÚ definuje aj právny rámec, v ktorom budú poskytovatelia platobných služieb, čiže banky, odmeňovaní.
Počas prechodného obdobia v trvaní najmenej piatich rokov budú medzibankové poplatky a poplatky za obchodné služby obmedzené na úroveň založenú na poplatkoch za porovnateľné platobné metódy, čiže 0,20 % z hodnoty transakcie. Po prechodnom období budú stropy poplatkov stanovené na základe skutočných nákladov spojených s digitálnym eurom.
„Po očakávanom hlasovaní v Európskom parlamente v máji tohto roka máme v úmysle spustiť pilotný projekt od roku 2027 a nakoniec digitálne euro spustiť v roku 2029,“ vysvetlil guvernér Villeroy de Galhau.
V roku 2023 začali predstavitelia Európskej centrálnej banky prípravnú fázu projektu digitálneho eura, ktorá mala trvať dva roky, v nádeji, že EÚ medzitým prijme potrebné pravidlá na spustenie digitálneho ekvivalentu eurových bankoviek a mincí. Národné vlády a Európsky parlament však zatiaľ v tomto ohľade nedosiahli dohodu.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
„Euro, zavedené pred viac ako 25 rokmi, predstavuje najväčší krok Európy k suverenite a obrovský úspech, ktorý podporuje 82 percent európskych občanov. Dnes by však tento ťažko vydobytý úspech mohol byť ohrozený, ak nezaručíme zásadnú úlohu suverénnej meny centrálnej banky v digitálnom svete,“ vyhlásil guvernér francúzskej národnej banky na konferencii v Paríži.
Villeroy de Galhau upozornil, že EÚ už podnikla kroky na zavedenie digitálneho eura pre širokú verejnosť. Cieľom je vydať „digitálnu bankovku“ navrhnutú tak, aby preniesla vlastnosti hotovostných platieb do digitálneho sveta.
Európska komisia navrhla reguláciu v oblasti digitálneho eura v júni 2023.
Podľa Villeroya de Galhau v decembri Rada EÚ (ministri členských krajín) tento projekt jednomyseľne podporila a dohodla sa na digitálnom eure, čo by zahŕňalo online aj offline platby pri zaistení vysokého stupňa súkromia.
Podľa návrhov Bruselu by digitálne euro bolo dostupné online alebo offline, čo znamená, že by sa dalo používať aj bez internetového pripojenia. Existuje takisto návrh na limity celkovej sumy digitálnych eur, ktoré možno kedykoľvek držať na online účtoch a v digitálnych peňaženkách.
Text dohodnutý na úrovni EÚ definuje aj právny rámec, v ktorom budú poskytovatelia platobných služieb, čiže banky, odmeňovaní.
Počas prechodného obdobia v trvaní najmenej piatich rokov budú medzibankové poplatky a poplatky za obchodné služby obmedzené na úroveň založenú na poplatkoch za porovnateľné platobné metódy, čiže 0,20 % z hodnoty transakcie. Po prechodnom období budú stropy poplatkov stanovené na základe skutočných nákladov spojených s digitálnym eurom.
„Po očakávanom hlasovaní v Európskom parlamente v máji tohto roka máme v úmysle spustiť pilotný projekt od roku 2027 a nakoniec digitálne euro spustiť v roku 2029,“ vysvetlil guvernér Villeroy de Galhau.
V roku 2023 začali predstavitelia Európskej centrálnej banky prípravnú fázu projektu digitálneho eura, ktorá mala trvať dva roky, v nádeji, že EÚ medzitým prijme potrebné pravidlá na spustenie digitálneho ekvivalentu eurových bankoviek a mincí. Národné vlády a Európsky parlament však zatiaľ v tomto ohľade nedosiahli dohodu.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)