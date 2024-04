Guvernér: ECB začne redukovať sadzby, ak inflácia pôjde podľa odhadov

Madrid 30. apríla (TASR) - Európska centrálna banka (ECB) by mala začať so znižovaním úrokových sadzieb v júni v prípade, že inflácia bude pokračovať v spomaľovaní podľa očakávaní. Uviedol to guvernér španielskej centrálnej banky a člen Rady guvernérov ECB Pablo Hernández de Cos, ktorého citovala agentúra Reuters.



Miera inflácie v eurozóne sa v apríli udržala na predchádzajúcej úrovni, to znamená 2,4 %. Inflačné vyhliadky však naďalej zatieňujú rastúce náklady na energie, vytrvalo vysoká inflácia v oblasti služieb a pokračujúce geopolitické napätie. Ako povedal Hernández de Cos, inflácia by mala pokračovať v spomaľovaní, avšak miernejším tempom než počas minulého roka.



"Rada guvernérov ECB zvažuje, že ak sa súčasný inflačný výhľad nebude meniť, bude vhodné začať s redukciou úrokových sadzieb na júnovom zasadnutí," povedal guvernér španielskej centrálnej banky. Vzhľadom na určitú úroveň neistoty však ECB bude v menovej politike postupovať od zasadnutia k zasadnutiu, pričom bude vychádzať z najnovších ekonomických ukazovateľov.