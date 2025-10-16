< sekcia Ekonomika
Guvernér Fedu je za zníženie sadzieb o pol percentuálneho bodu
V stredu (15. 10.) Miran vyhlásil, že riziko poklesu americkej ekonomiky sa zvýšilo, čo by sa malo odraziť aj v menovej politike.
Autor TASR
Washington 16. októbra (TASR) - Guvernér Federálneho rezervného systému (Fed) Stephen Miran sa vyslovil za zníženie úrokových sadzieb o pol percentuálneho bodu. Centrálna banka by podľa neho mala pristúpiť k tomuto kroku vzhľadom na obchodné napätie, ktoré ohrozuje hospodársky rast. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Bloomberg.
„Ak menová politika zostane takáto reštriktívna a ekonomiku zasiahne šok, podstatne to zvýši negatívne dôsledky tohto šoku,“ uviedol Miran vo štvrtok pre televíznu stanicu Fox Business. Dodal, že na najbližšom stretnutí predstaviteľov, ktoré sa uskutoční 28. a 29. októbra, by hlasoval za zníženie základnej sadzby o pol percentuálneho bodu, hoci menový výbor Fedu pravdepodobne uprednostní redukciu o štvrť percentuálneho bodu, ako sa stalo v septembri. „Myslím si, že tento rok sme pravdepodobne pripravení na tri zníženia po 25 bázických bodoch,“ uzavrel predstaviteľ americkej centrálnej banky.
V stredu (15. 10.) Miran vyhlásil, že riziko poklesu americkej ekonomiky sa zvýšilo, čo by sa malo odraziť aj v menovej politike. Za dodatočný zdroj zvýšenej neistoty označil krok Číny, ktorá minulý týždeň zaviedla ďalšie sprísnenie vývozu vzácnych zemín a súvisiacich technológií a tovarov.
