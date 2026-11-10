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Guvernér Fedu presadzuje v decembri zvýšenie sadzieb aj o 50 bodov
Podľa Wallera je menovú politiku potrebné sprísniť aj v prípade, ak najnovšie údaje o vývoji inflácie poukážu na jej zmiernenie.
Autor TASR
Londýn 10. novembra (TASR) - Jeden z najvyšších predstaviteľov americkej centrálnej banky (Fed), guvernér Christopher Waller, presadzuje na poslednom tohtoročnom zasadnutí Fedu v decembri zvýšenie úrokových sadzieb, a to aj o 50 bázických bodov. Podľa neho je inflácia vysoká a Fed musí reagovať rýchlo a dôrazne. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AFP a Reuters.
„Inflácia zotrváva na vysokej úrovni,“ povedal Waller počas svojho vystúpenia na konferencii v Londýne. „Je nevyhnutné, aby banka reagovala, a to radšej skôr než neskôr, ak chce dostať infláciu v strednodobom horizonte späť na úroveň dvojpercentného inflačného cieľa,“ dodal.
Podľa Wallera je menovú politiku potrebné sprísniť aj v prípade, ak najnovšie údaje o vývoji inflácie poukážu na jej zmiernenie. Údaje o inflácii v USA za mesiac október budú zverejnené v utorok v popoludňajších hodinách stredoeurópskeho času. V prípade, že minulý mesiac sa miera inflácie v USA zmiernila, bude podľa Wallera stačiť zvýšenie hlavnej úrokovej sadzby o 25 bázických bodov. Ak by však údaje poukázali na podobný rast spotrebiteľských cien ako v septembri, či dokonca zrýchlenie inflácie, presadzuje výraznejší zásah Fedu a zvýšenie sadzby o 50 bázických bodov.
V septembri dosiahla medziročná inflácia v USA 3,7 % po 3,4-percentnej úrovni v predchádzajúcom mesiaci. Miera inflácie tak prekonala očakávania ekonómov, ktorí počítali so zrýchlením rastu spotrebiteľských cien na 3,6 %. Waller už septembrové údaje označil za „celkovo zlé, z ktorých sa nič pozitívne nedá vyčítať“.
„Inflácia zotrváva na vysokej úrovni,“ povedal Waller počas svojho vystúpenia na konferencii v Londýne. „Je nevyhnutné, aby banka reagovala, a to radšej skôr než neskôr, ak chce dostať infláciu v strednodobom horizonte späť na úroveň dvojpercentného inflačného cieľa,“ dodal.
Podľa Wallera je menovú politiku potrebné sprísniť aj v prípade, ak najnovšie údaje o vývoji inflácie poukážu na jej zmiernenie. Údaje o inflácii v USA za mesiac október budú zverejnené v utorok v popoludňajších hodinách stredoeurópskeho času. V prípade, že minulý mesiac sa miera inflácie v USA zmiernila, bude podľa Wallera stačiť zvýšenie hlavnej úrokovej sadzby o 25 bázických bodov. Ak by však údaje poukázali na podobný rast spotrebiteľských cien ako v septembri, či dokonca zrýchlenie inflácie, presadzuje výraznejší zásah Fedu a zvýšenie sadzby o 50 bázických bodov.
V septembri dosiahla medziročná inflácia v USA 3,7 % po 3,4-percentnej úrovni v predchádzajúcom mesiaci. Miera inflácie tak prekonala očakávania ekonómov, ktorí počítali so zrýchlením rastu spotrebiteľských cien na 3,6 %. Waller už septembrové údaje označil za „celkovo zlé, z ktorých sa nič pozitívne nedá vyčítať“.