Guvernér francúzskej banky: Nie je dôvod, aby ECB zvyšovala úroky

Paríž 19. októbra (TASR) - Nie je dôvod, aby Európska centrálna banka (ECB) zvyšovala úrokové sadzby v období odteraz až do konca roku 2022, pretože sa očakáva, že inflácia v eurozóne klesne opäť pod 2 % cieľ banky. Uviedol to v utorok guvernér francúzskej centrálnej banky Francois Villeroy de Galhau pre rozhlasovú stanicu France Info.



Bagatelizoval tiež obavy, že problémy v čínskej developerskej skupine China Evergrande Group, ktorá čelí kríze likvidity, by mohli mať širší dosah. "Nedôjde k šíreniu mimo Číny. Toto je vážny problém pre čínske úrady," skonštatoval.



Villeroy de Galhau, ktorý je členom Rady guvernérov ECB, pre rozhlas povedal, že miera inflácie v 19-člennej eurozóne by sa mala do konca budúceho roka dostať späť pod hranicu 2 %.



Prezidentka ECB Christine Lagardová minulý týždeň vyhlásila, že centrálna banka vníma súčasné tempo rastu inflácie v Európe ako dočasné. Dodala, že zatiaľ nič nenasvedčuje tomu, že by sa tento rast premietol do miezd.



"Dnes je celková inflácia o niečo vyššia ako 2 %. Ale som presvedčený, že inflácia sa do konca budúceho roka vráti pod 2 %," uviedol Villeroy de Galhau pre France Info. "Takže dnes nie je dôvod napríklad na to, aby Európska centrálna banka na budúci rok zvýšila úrokové sadzby," doplnil.



"Hlavným dôsledkom bude pravdepodobne určité spomalenie hospodárskeho rastu Číny," odpovedal na otázku, či kríza likvidity v Evergrande môže viesť ku globálnej kríze podobne ako kolaps americkej banky Lehman Brothers v roku 2008.



Developerský gigant Evergrande, ktorý má dlh 300 miliárd USD (258,53 miliardy eur), zmeškal sériu platieb dlhopisov, čím otriasol svetovými trhmi.



