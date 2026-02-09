< sekcia Ekonomika
Guvernér francúzskej centrálnej banky oznámil svoj odchod
Villeroy de Galhau pôsobil pred nástupom do vedenia francúzskej centrálnej banky v banke BNP Paribas.
Autor TASR
Paríž 9. februára (TASR) - Guvernér francúzskej centrálnej banky a člen Rady guvernérov Európskej centrálnej banky (ECB) Francois Villeroy de Galhau odchádza z funkcie. Svoje pôsobenie na čele národnej banky ukončí v júni tohto roka, zhruba o 1,5 roka skôr, než sa mu oficiálne končí mandát. Uviedla to v pondelok francúzska centrálna banka. Informovali o tom agentúry AFP a Reuters.
Villeroy (66) oznámil svoj odchod v liste zamestnancom banky s tým, že „toto rozhodnutie urobil nezávisle“ a v budúcom období bude viesť nadáciu podporujúcu zraniteľné rodiny a mládež. Dodal, že do začiatku júna zostáva dosť času na pokojné odovzdanie funkcie jeho nástupcovi, pričom o svojom rozhodnutí už pred niekoľkými dňami oboznámil prezidenta Emmanuela Macrona a šéfku ECB Christine Lagardovú. Pôvodne mal Villeroy zotrvať vo funkcii do októbra 2027.
Villeroy de Galhau pôsobil pred nástupom do vedenia francúzskej centrálnej banky v banke BNP Paribas. Za guvernéra centrálnej banky bol vymenovaný v roku 2015 a následne v roku 2021 bol vo funkcii potvrdený na ďalších šesť rokov.
Jeho odchodom príde ECB o jedného z najväčších stúpencov uvoľňovania menovej politiky. Na druhej strane, prezident Macron má tak možnosť vymenovať nového šéfa centrálnej banky ešte pred nasledujúcimi prezidentskými voľbami. Tie sa uskutočnia na jar budúceho roka, pričom podľa ostatných prieskumov verejnej mienky majú veľké šance na víťazstvo euroskeptička Marie Le Penová alebo jej chránenec Jordan Bardella.
Villeroy (66) oznámil svoj odchod v liste zamestnancom banky s tým, že „toto rozhodnutie urobil nezávisle“ a v budúcom období bude viesť nadáciu podporujúcu zraniteľné rodiny a mládež. Dodal, že do začiatku júna zostáva dosť času na pokojné odovzdanie funkcie jeho nástupcovi, pričom o svojom rozhodnutí už pred niekoľkými dňami oboznámil prezidenta Emmanuela Macrona a šéfku ECB Christine Lagardovú. Pôvodne mal Villeroy zotrvať vo funkcii do októbra 2027.
Villeroy de Galhau pôsobil pred nástupom do vedenia francúzskej centrálnej banky v banke BNP Paribas. Za guvernéra centrálnej banky bol vymenovaný v roku 2015 a následne v roku 2021 bol vo funkcii potvrdený na ďalších šesť rokov.
Jeho odchodom príde ECB o jedného z najväčších stúpencov uvoľňovania menovej politiky. Na druhej strane, prezident Macron má tak možnosť vymenovať nového šéfa centrálnej banky ešte pred nasledujúcimi prezidentskými voľbami. Tie sa uskutočnia na jar budúceho roka, pričom podľa ostatných prieskumov verejnej mienky majú veľké šance na víťazstvo euroskeptička Marie Le Penová alebo jej chránenec Jordan Bardella.