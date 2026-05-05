Guvernér MNB Mihály Varga: Finančná situácia Maďarska zostáva stabilná
Významnú úlohu v budúcom vývoji podľa neho zohrajú aj kroky hospodárskej politiky nastupujúcej novej vlády.
Autor TASR
Budapešť 5. mája (TASR) - Finančná situácia Maďarska zostáva stabilná aj napriek pretrvávajúcim globálnym konfliktom a nepredvídateľnému ekonomickému vývoju. Podľa servera atv.hu to vyhlásil v utorok guvernér Maďarskej národnej banky (MNB) Mihály Varga na konferencii Portfolio Lending 2026, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Podľa jeho slov súčasná finančná stabilita krajiny nie je výsledkom náhody, ale dôsledkom systematickej práce a posilňovania ekonomických základov, ktoré sú dnes v lepšej kondícii než na začiatku roka 2022.
Varga zdôraznil, že maďarská ekonomika úspešne čelí negatívnym vplyvom rusko-ukrajinskej vojny, napätiu v Iráne aj reštriktívnej colnej politike Spojených štátov, pričom si zachováva prebytkovú platobnú bilanciu a historicky vysoké devízové rezervy na úrovni takmer 60 miliárd eur.
V súvislosti s cenovou stabilitou guvernér uviedol, že hoci iránsky konflikt vyvíja tlak na rast cien energií, tempo domácej inflácie sa darí tlmiť vďaka posilňujúcemu forintu a vďaka zavedeným ochranným cenovým opatreniam.
Významnú úlohu v budúcom vývoji podľa neho zohrajú aj kroky hospodárskej politiky nastupujúcej novej vlády. Varga zároveň vyzdvihol odolnosť maďarského bankového sektora, ktorý disponuje dostatočnou likviditou a vysokými kapitálovými rezervami. Vďaka nadštandardnej ziskovosti z posledných rokov je domáci bankový systém pripravený plne uspokojiť rastúci dopyt po úveroch, čím potvrdzuje svoju stabilitu porovnateľnú s krajinami eurozóny.
Budúci maďarský premiér Péter Magyar zaujal k Vargovi pragmatický postoj. Hoci Magyar ostro kritizoval vládu premiéra Viktora Orbána, voči Vargovi na rozdiel od iných nominantov Fideszu prejavil dôveru a vyjadril ochotu spolupracovať s ním v záujme stability krajiny. „Ak uvidíme, že guvernér národnej banky a samotná banka pracujú na tom, čo je ich zákonnou povinnosťou, a nie aby bránili napríklad finančnej politike novej vlády, rozpočtovej politike, politike hospodárskeho rozvoja, potom budeme môcť spolupracovať,“ povedal Magyar po víťazstve parlamentných voľbách.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
