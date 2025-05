Guvernér NBS by mal podľa opozície odísť z funkcie, v Hlase má podporu

Bratislava 29. mája (TASR) - Opoziční poslanci Veronika Remišová (hnutie Slovensko, Za ľudí, KÚ) a Sloboda a solidarita (SaS) žiadajú, aby neprávoplatne odsúdený guvernér Národnej banky Slovenska (NBS) Peter Kažimír odišiel zo svojho postu. Naopak u koaličnej strany Hlas-SD má Kažimír podporu.



Remišová odsúdenie Kažimíra za korupciu považuje za ďalší dôkaz kriminálneho pozadia garnitúry strany Smer-SD a vyzvala vládu na okamžité odvolanie Kažimíra z funkcie. „Po dnešnom rozsudku vyzývam vládu, aby okamžite odvolala Petra Kažimíra z funkcie guvernéra NBS. Slovensko má dnes guvernéra národnej banky, ktorý namiesto boja proti rozkrádaniu verejných peňazí ako minister financií podporoval páchanie daňových podvodov a podľa rozhodnutia súdu bol priamym aktérom korupcie,“ podčiarkla v reakcii na Kažimírove odsúdenie Remišová.



Za Kažimírov odchod je aj SaS. „Aké Slovensko a aká krajina, tak taký guvernér národnej banky. Myslím si, že pán guvernér potom, ako bol obvinený a teraz aj odsúdený, by sa mal okamžite zbaliť, mal by prísť naspäť na Slovensko, keďže je na nejakej pracovnej ceste. Mal by byť odvolaný, resp. by sa mal vzdať tejto funkcie. Malo by prísť k novej voľbe, takýto človek by nemal zastávať najvyššiu funkciu v rámci Národnej banky Slovenska,“ zdôraznil predseda SaS Branislav Gröhling.



Kažimíra sa naopak zastala koaličná strana Hlas-SD, ktorá označila proces s guvernérom NBS „za čisto politický“. „Ja absolútne dôverujem Petrovi Kažimírovi, plne ho podporujem v jeho právnom boji za spravodlivosť. Peter Kažimír má moju plnú dôveru,“ povedal predseda Hlasu-SD Matúš Šutaj Eštok, ktorý bude podľa svojich slov Kažimíra naďalej podporovať aj v tom, aby zostal na poste guvernéra NBS.