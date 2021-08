Nórsku centrálnu banku by mala prvýkrát viesť žena

Oslo 26. augusta (TASR) - Guvernér nórskej centrálnej banky Oystein Olsen odstúpi zo svojho postu vo februári budúceho roka, 10 mesiacov pred vypršaním druhého šesťročného mandátu. Ekonómovia teraz predpokladajú, že Norges Bank povedie súčasná viceguvernérka, čo by znamenalo, že na čele centrálnej banky Nórska by prvýkrát stála žena.



"V januári budúceho roka budem mať 70 rokov. To je vhodný čas na ukončenie profesionálnej kariéry," uviedol Olsen v oznámení, ktoré zverejnila Norges Bank. Zároveň dodal, že na svojom poste zotrvá do konca februára a pôsobenie v banke ukončí výročnou správou. Väčšina nórskych štátnych úradníkov končí v úrade vo veku 70 rokov.



Olsenov odchod by však mohol znamenať vymenovanie prvej šéfky centrálnej banky v histórii Norges Bank, domnievajú sa ekonómovia. "Ida Wolden Bacheová je podľa môjho názoru jednoznačnou favoritkou na obsadenie postu guvernéra centrálnej banky," povedala hlavná ekonómka v DNB Markets Kjersti Hauglandová. Podobný názor má aj Kjetil Olsen, hlavný ekonóm v Nordea Markets, podľa ktorého je vzhľadom na niekoľkoročné pôsobenie Bacheovej v centrálnej banke a jej súčasnú pozíciu viceguvernérky práve ona najvhodnejším človekom na tento post.



Okrem bežných úloh centrálnej banky Norges Bank spravuje aj štátny investičný fond, ktorý je s hodnotou 1,4 bilióna USD (1,19 bilióna eur) najväčší na svete. Nórske ministerstvo financií oznámilo, že proces výberu nového guvernéra spustí v nasledujúcich týždňoch, pričom jeho vymenovanie plánuje začiatkom budúceho roka.



(1 EUR = 1,1767 USD)