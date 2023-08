Guvernér rakúskej banky podporil uzákonenie práva na hotovosť

Viedeň 14. augusta (TASR) - Rakúsko potrebuje vnútroštátnu reguláciu, ktorá zabezpečí slobodu výberu medzi platením hotovosťou a platením kartou. Vyhlásil to guvernér rakúskej centrálnej banky Robert Holzmann. To, či má byť právo na hotovosť zakotvené v ústavnom zákone, označil za technickú otázku. TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA.



"Nemôže sa stať, že obchody, lekárne alebo kiná prejdú kompletne na platby kartou len preto, že je to pre nich jednoduchšie z hľadiska vyúčtovania," povedal Holzmann v rozhovore pre pondelkové vydanie denníka Kronen Zeitung. Spomenul pritom Holandsko, kde už podľa jeho informácií platby v hotovosti neprijíma približne každá ôsma lekáreň a každé piate kino.



Právo Európskej únie (EÚ) neupravuje, či musí byť hotovosť akceptovaná ako platobný prostriedok, pokračoval Holzmann. Preto je potrebná vnútroštátna regulácia, ktorá zabezpečí slobodu voľby medzi hotovosťou a kartou, zdôraznil guvernér centrálnej banky, ktorý má v rámci vznikajúcej pracovnej skupiny zvolanej ministrom financií Magnusom Brunnerom pripraviť okrúhly stôl na túto tému.



Rakúsky kancelár Karl Nehammer začiatkom augusta navrhol zakotviť právo na platbu v hotovosti do rakúskej ústavy. Podľa jeho predstáv by ľudia v Rakúsku mali mať právo dostávať príjem v základnom objeme v hotovosti. Kancelár uviedol, že reaguje na neistotu ľudí, ktorú podľa neho vyvolávajú rôzne protichodné informácie. Sloboda rozhodnúť sa, ako a čím platiť, musí zostať zachovaná, zdôraznil Nehammer.



Právo na hotovosť dlhodobo presadzuje opozičná pravicovo-populistická Slobodná strana Rakúska (FPÖ), ktorá sa v posledných prieskumoch voličských preferencií dostala na prvé miesto pred Nehammerových ľudovcov.