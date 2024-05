Guvernér španielskej národnej banky končí

Madrid 30. mája (TASR) - Španielska vláda sa neponáhľa s výberom nového guvernéra centrálnej banky, ktorý ju bude viesť nasledujúcich šesť rokov, napriek tomu, že súčasnému sa o necelé dva týždne skončí mandát. Podľa ministra financií môže guvernéra národnej banky v nasledujúcich mesiacoch zastúpiť viceguvernérka.



Ako informovala agentúra Reuters, šesťročný mandát súčasného guvernéra španielskej centrálnej banky Pabla Hernándeza de Cosa sa končí 10. júna. Vláda však meno nového guvernéra, a teda člena Rady guvernérov Európskej centrálnej banky (ECB) rozhodujúcej o menovej politike, zatiaľ nemá.



Minister financií Carlos Cuerpo uviedol, že chod centrálnej banky tým nijako neutrpí, keďže od 11. júna môže prevziať právomoci šéfa banky viceguvernérka Margarita Delgadová. Tá by teoreticky mohla zastupovať Španielsko v Rade guvernérov ECB do septembra, keď sa jej samotnej končí mandát.



Pablo Hernández de Cos tak bude ešte rozhodovať o vývoji úrokových sadzieb na najbližšom zasadnutí ECB 6. júna. Podľa väčšiny ekonómov aj zástupcov ECB by banka mala pristúpiť k ich zníženiu. Ekonómovia odhadujú, že depozitnú sadzbu zníži ECB na budúci týždeň o 25 bázických bodov na 3,75 %.