Guvernér ukrajinskej centrálnej banky rezignoval na svoj post

Kyjev 2. júla (TASR) - Guvernér ukrajinskej centrálnej banky Jakiv Smolij nečakane rezignoval na svoj post. Ako dôvod uviedol "systematický politický nátlak" na banku a pokusy o obmedzenie jej nezávislosti.



Smolij oznámil svoju rezignáciu v stredu (1. 7.), pričom na Twitteri uviedol, že "v dôsledku systematického nátlaku si nemôže adekvátne plniť svoje povinnosti".



Smolij bol do funkcie guvernéra Národnej banky Ukrajiny (NBU) vymenovaný v marci minulého roka. Podľa analytikov môže jeho odchod ohroziť nezávislosť centrálnej banky, a tým aj spoluprácu s medzinárodnými donormi, medzi nimi s Medzinárodným menovým fondom (MMF). Ten pred necelým mesiacom schválil dohodu o poskytnutí úveru Ukrajine v hodnote 5 miliárd USD (4,46 miliardy eur) na podporu ekonomiky poškodenej pandémiou nového koronavírusu. V prvej fáze už uvoľnil 2,1 miliardy USD.



Ako analytici uviedli, odchod Smolija z vedenia NBU môže úverový program pozastaviť. Jednou z podmienok je totiž nezávislosť centrálnej banky a pod Smolijovým vedením bola banka za takú medzi investormi považovaná.



Prezidentská kancelária v reakcii ubezpečila, že nezávislosť centrálnej banky zostáva jej "bezpodmienečnou prioritou," ďalej však nereagovala. Parlament by sa rezignáciou guvernéra mal zaoberať v piatok 3. júla.



MMF najnovšiu situáciu na Ukrajine nekomentoval. Zástupcovia skupiny G7 však uviedli, že "oslabenie tejto kľúčovej inštitúcie by bolo veľkým krokom späť a mohlo by ohroziť dôveryhodnosť banky a podporu ukrajinských reforiem". Pre Ukrajinu je pritom podpora zo strany MMF kľúčová. Očakáva sa totiž, že v dôsledku opatrení proti šíreniu nového koronavírusu klesne ukrajinská ekonomika tento rok zhruba o 5 %.



(1 EUR = 1,1200 USD)