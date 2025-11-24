< sekcia Ekonomika
GymBeam získal investíciu 30 miliónov eur na expanziu na západné trhy
Investičné kolo viedla spoločnosť PortfoLion Capital Partners za účasti Európskej banky pre obnovu a rozvoj (EBRD).
Bratislava 24. novembra (TASR) - Košická spoločnosť GymBeam získala od investorov 30 miliónov eur na expanziu na trhy západnej a strednej Európy, posilnenie distribučnej infraštruktúry či na podporu strategických investícií. Investičné kolo viedla spoločnosť PortfoLion Capital Partners za účasti Európskej banky pre obnovu a rozvoj (EBRD). V pondelok o tom informovala spoločnosť.
Na transakcii sa podieľali spoločnosti Rothschild & Co, AKF Legal, BCG, PwC, Dentons na strane GymBeam. Ernst & Young, Havel & Partners, Deloitte Legal a CMS na strane investorov a A&O Shearman na strane investičnej platformy Crowdberry.
Spoločnosť GymBeam vznikla v roku 2014 a odvtedy sa zaradila medzi najrýchlejšie rastúce značky v oblasti fitness a výživy v Európe. V minulom roku dosiahla tržby 166 miliónov eur a zisk cez päť miliónov eur. V roku 2025 spoločnosť očakáva tržby na úrovni približne 220 miliónov eur.
