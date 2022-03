H. Diess: Vojna na Ukrajine zasiahne ekonomiku horšie ako pandémia

Londýn 10. marca (TASR) - Ekonomické škody spôsobené dlhotrvajúcou vojnou na Ukrajine môžu byť horšie ako škody spôsobené pandémiou nového koronavírusu. Uviedol to generálny riaditeľ automobilového koncernu Volkswagen (VW) Herbert Diess v rozhovore pre noviny Financial Times.



Hrozba vyplývajúca z tejto vojny pre Nemecko a Európu je obrovská, skonštatoval Diess a poukázal na riziko "obrovského zvýšenia cien, nedostatku energií a inflácie".



Tieto obavy sa už odrazili v prudkom poklese hodnoty eura od invázie Ruska na Ukrajinu, keďže investori na trhu predpokladajú, že negatívny vplyv konfliktu na ekonomiky povedie k vykoľajeniu plánov Európskej centrálnej banky (ECB) na normalizáciu menovej politiky v čase, keď je pandémia na ústupe.



Diessove varovania prichádzajú pár dní po tom, ako bola najväčšia európska automobilka VW nútená pre nedostatok komponentov prerušiť v Nemecku výrobu niektorých modelov, napríklad Porsche Taycan, keďže dodávky elektrických rozvodov a zväzkov dostáva skupina z Ukrajiny.



VW už zastavil výrobu vo vlastnej továrni v ruskej Kaluge a v Nižnom Novgorode. Nemecký koncern je jednou z mnohých globálnych firiem, ktoré ukončili výrobu v Rusku pre sankcie EÚ a USA, ktoré takmer znemožňujú spoľahlivý dovoz dielov do ich tovární. Ruské prevádzky VW sú však menšie v porovnaní s inými európskymi závodmi. VW je tiež najväčším súkromným zamestnávateľom v Nemecku.



Diess je podľa vlastných slov za "maximálne sankcie" voči Rusku, ale vyzval tiež na rýchle obnovenie rokovaní.



„Pre spoločnosť, ako je Nemecko, závislú od ruských energií, surovín - ak si predstavíte scenár, v ktorom prerušíme obchodné vzťahy s Ruskom, čo pravdepodobne budeme musieť urobiť, ak tento konflikt neprestane - nebudeme môcť viac nakupovať energiu, a to povedie k situácii, ktorá by mohla výrazne ovplyvniť Európu a Nemecko,“ povedal Diess.



Jeho argumenty sa zhodujú s argumentmi kancelára Olafa Scholza, ktorého vláda začiatkom tohto týždňa odmietla súhlasiť s návrhom USA a Británie na zákaz dovozu ruských energií z dôvodu nedostatku krátkodobých alternatív.



TASR o tom informuje na základe správy Reuters.