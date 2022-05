H. Diess: Volkswagen do roku 2025 predbehne v predaji Teslu

Davos 24. mája (TASR) - Volkswagen do roku 2025 predbehne Teslu a stane sa najväčším predajcom elektromobilov na svete, verí šéf nemeckého koncernu Herbert Diess.



Zmiernenie problémov v rámci dodávateľského reťazca by v najbližších mesiacoch mohlo podporiť expanziu najväčšej európskej automobilky, uviedol Diess v rozhovore pre CNBC na okraji Svetového ekonomického fóra (WEF) v Davose.



"Trhy sú vždy o budúcnosti," odpovedal Diess na otázku, prečo investori hodnotia Teslu o toľko vyššie v porovnaní s tradičnými automobilkami. "Tesla je aktuálne lídrom v oblasti elektromobilov, takisto je zrejme najdigitálnejšou automobilkou." Dodal, že cieľom jeho koncernu je udržať tempo s Teslou, pričom do roku 2025 by ju Volkswagen mohol z hľadiska predaja aj predbehnúť.



Výsledky a vysoké zisky Tesly podľa Diessa dokázali, že jej podnikateľský model je dôveryhodný. Verí však, že Volkswagen môže čoskoro dobehnúť Teslu v oblasti predaja elektromobilov.



"Tiež si však myslím, že pre Teslu bude teraz zvyšovanie o niečo ťažšie. Otvárajú nové závody a my sa snažíme držať krok." Dodal, že v druhej polovici roka počíta so zrýchlením predaja, keďže problémy dodávateľských reťazcov zoslabnú.