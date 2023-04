H. Haluščenko: Ukrajina obnovila export elektriny do európskych krajín

Kyjev 11. apríla (TASR) - Po šiestich mesiacoch Ukrajina obnovila dodávky elektriny do Európy. Povedal to ukrajinský minister energetiky Herman Haluščenko, ktorého citovala agentúra Reuters.



Kyjev zastavil export elektrickej energie do Európy v októbri minulého roka po tom, ako Rusko spustilo rozsiahle útoky na jej energetickú infraštruktúru. Posledné zhruba dva mesiace však energetický systém funguje bez obmedzení a Haluščenko koncom minulého týždňa oznámil, že krajina môže export elektriny do EÚ obnoviť.



V pondelok večer (10. 4.) informoval, že k tomu aj došlo. "Export sme obnovili," povedal Haluščenko. "Rusku sa náš energetický systém zničiť nepodarilo," dodal.



Európska únia je v oblasti energií hlavným exportným trhom Ukrajiny, minister však už počas informovania o plánoch obnoviť vývoz upozornil, že prvoradé je zabezpečenie ukrajinského obyvateľstva. "Export elektriny bude pokračovať v prípade, že ukrajinskí spotrebitelia budú zabezpečení. Ak sa situácia zmení, vývoz pozastavíme," povedal v piatok (7. 4.) Haluščenko. Ako teraz dodal, verí, že tohtoročný objem exportu by mohol dosiahnuť úroveň z minulého roka.