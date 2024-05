H. Herkenhoff: Európsku prosperitu nemožno považovať za samozrejmosť

Berlín 26. mája (TASR) - Európski politici musia riešiť problémy čo najrýchlejšie, aby sa ekonomika mohla vrátiť na správnu cestu. Vyhlásil to riaditeľ Asociácie nemeckých bánk (BdB) Heiner Herkenhoff po zverejnení výsledkov prieskumu o finančnej situácii nemeckých domácností a ich názoroch na ekonomickú situáciu v Nemecku a Európskej únii (EÚ) pred júnovými voľbami do Európskeho parlamentu. TASR správu prevzala z DPA.



"Prosperitu Európy nemožno považovať za samozrejmosť," vyhlásil Herkenhoff. "Európa potrebuje predovšetkým viac investícií," dodal.



Podľa BdB si to bude vyžadovať súkromný kapitál.



Herkenhoff upozornil tiež, že EÚ sa musí pripraviť na budúcnosť. A na to potrebuje zjednodušiť reguláciu a viac sa zamerať na konkurencieschopnosť.



Prieskum BdB odhalil, že čoraz viac Nemcov vníma stav svojich financií v porovnaní s minulým rokom pozitívne. Sú však skeptickejší, pokiaľ ide o ekonomickú budúcnosť Nemecka a EÚ.



Na aprílovom prieskume sa zúčastnilo 1000 respondentov a približne 46 % z nich hodnotilo svoju ekonomickú situáciu v apríli ako dobrú, zatiaľ čo 10 % označilo svoju situáciu za zlú. Zvyšok uviedol, že ich situácia je "čiastočne dobrá a čiastočne zlá".



Len 37 % opýtaných v Nemecku sa k svojej situácii v minulom roku vyjadrilo pozitívne. Viac ako polovica, presnejšie 54 %, sa domnieva, že Nemecko nie je dobre alebo je len slabo vybavené na budúce ekonomické výzvy. A polovica (50 %) uviedla to isté v prípade EÚ. Až 47 % opýtaných sa domnieva, že európska konkurencieschopnosť sa v uplynulých rokoch zhoršila, zatiaľ čo 23 % uviedlo, že sa zlepšila. Zvyšok zaznamenal len malú zmenu.



Voľby do Európskeho parlamentu sa uskutočnia 6. až 9. júna.