H. Lutnick: USA a India sa blížia k obchodnej dohode

Washington 3. júna (TASR) - Obchodné rokovania medzi Spojenými štátmi a Indiou napredujú a dohoda by mohla byť čoskoro dokončená. Vyhlásil to v pondelok (2. 6.) americký minister obchodu Howard Lutnick, podľa ktorého sa obe strany snažia ukončiť rozhovory pred termínom 9. júla. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Lutnick na výročnom samite Fóra strategického partnerstva USA a Indie vo Washingtone uviedol, že dohodu medzi oboma krajinami je možné očakávať „v nie príliš vzdialenej budúcnosti“.



„Máme skvelé vzťahy. Som optimista, pokiaľ ide o skoré dosiahnutie obchodnej dohody, ktorá bude prínosom pre obe krajiny,“ uviedol neskôr na sociálnej sieti X.



Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa požiadala obchodných partnerov, aby jej predložili svoje najlepšie ponuky do stredy (4. 6.), keďže americkí predstavitelia pracujú na dokončení niekoľkých dohôd pred termínom, ktorý si sami stanovili na 9. júla.



Indické ministerstvo obchodu odmietlo časovú os komentovať. Radžeš Agraval, hlavný indický vyjednávač pre rozhovory s USA, však minulý týždeň povedal, že obchodné rozhovory medzi oboma krajinami napredujú dobre a že sa čoskoro očakáva „dobrý výsledok“.



Americká obchodná delegácia by mala v dňoch 5. až 6. júna navštíviť Naí Dillí, kde bude ďalej rokovať.



Indický tím navštívil Washington už v apríli a minulý mesiac pricestoval do USA aj minister obchodu Pijuš Gojal.



Podľa Lutnicka sa Washington snaží o zníženie ciel najmä na poľnohospodárske produkty, o väčší prístup na indický trh pre americké firmy a zvýšenie nákupov obranných zariadení s cieľom znížiť svoj obchodný deficit s Indiou.



Na oplátku sú USA pripravené prijať viac indického exportu.



„India je veľmi protekcionistická krajina,“ povedal Lutnick. Poukázal pritom na clá na niektoré produkty až vo výške 100 %.



„Chceli by sme, aby naše podniky mali primeraný prístup na indický trh,“ dodal s tým, že silné väzby medzi prezidentom Trumpom a premiérom Naréndrom Módím pomáhajú uľahčiť rokovania.