Šéf Volvo Cars: Veľkú časť z rastu nákladov pre clá zaplatia zákazníci

Štokholm 23. mája (TASR) - Zákazníci budú musieť zaplatiť veľkú časť z rastu nákladov súvisiacich s dovoznými clami. Povedal to v piatok šéf švédskej automobilky Volvo Cars Hakan Samuelsson. Zároveň dodal, že vzhľadom na najnovší vývoj bude pravdepodobne nemožné vyvážať do USA najmenšie autá značky Volvo. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Americký prezident Donald Trump v piatok na svojej sociálnej sieti Truth Social uviedol, že odporúča zaviesť od 1. júna na dovoz tovarov z Európskej únie 50-percentné clo. S EÚ je totiž podľa neho ťažké sa dohodnúť.



V reakcii na to Samuelsson v rozhovore pre agentúru Reuters povedal, že 50-percentné clá výrazne obmedzia možnosti firmy Volvo predávať v USA elektrické vozidlá EX30. Tie firma vyrába v Belgicku.



Aj napriek riziku zvýšenia ciel však verí, že EÚ a USA sa nakoniec dohodnú. „Verím, že sa im podarí čoskoro uzatvoriť dohodu. Nie je v záujme ani jednej zo strán, aby prestali vzájomne obchodovať,“ dodal šéf Volvo Cars.