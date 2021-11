H. Troska: Čína zostane super trhom pre Daimler aj v budúcom roku

Stuttgart/Peking 25. novembra (TASR) - Predaj nemeckého automobilového koncernu Daimler v Číne zostane aj v budúcom roku silný. Vyhlásil to vo štvrtok šéf čínskej divízie automobilky Hubertus Troska.



Vyjadril tiež presvedčenie, že značka Mercedes-Benz by mohla zvýšiť svoj podiel na trhu elektrických vozidiel v ázijskej krajine vzhľadom na malú konkurenciu v prémiových segmentoch.



Predaj áut z produkcie Daimleru v Číne vyskočil v minulom roku o 12 % na rekordných 774.000 kusov aj napriek pandémii. A tento rok bol zatiaľ zaznamenaný vyše 8-% rast, povedal novinárom Troska.



„Všetko naznačuje, že Čína bude aj budúci rok supertrhom,“ vyhlásil.



Trhový podiel Daimleru na predaji elektrických vozidiel v Číne je stále malý, pripustil Troska. Na tamojšom trhu majú najväčšie podiely čínski výrobcovia elektrických vozidiel od Xpeng po Li Auto a Nio, ako aj americký gigant Tesla.



Väčšina čínskych spoločností však predáva autá za 35.000 eur alebo menej, čo je pod úrovňou Daimleru, poznamenal Troska.



Vzhľadom na to, že počet elektrických modelov od Daimleru v ázijskej krajine v budúcom roku vzrastie z jedného na päť, nemecký koncern sa bude môcť lepšie presadiť v segmente prémiových automobilov s vyššou cenou, povedal.



Predpovedá tiež, že aj napriek rastúcej popularite elektromobilov dopyt po autách na fosílne palivá v Číne pravdepodobne ešte nejaký čas potrvá. Poukázal pritom na rozsiahle oblasti v krajine mimo veľkých mestských centier, kde môže byť ťažšie nájsť nabíjaciu infraštruktúru.



"Je to obrovská krajina, takže z môjho pohľadu budú v Číne ešte nejaký čas autá so spaľovacím motorom," skonštatoval Troska.



Daimler už avizoval, že všetky nové platformy jeho vozidiel budú od roku 2025 elektrické a jeho cieľom je vyrábať iba plne elektrické od roku 2030, ak to trhové podmienky dovolia.



Čína, ktorá je najväčším automobilovým trhom na svete a podieľa sa tretinou na tržbách Daimleru, zatiaľ nenasledovala Európu pri stanovovaní dátumov zákazu výroby áut na fosílne palivá.