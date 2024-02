H. Wnorowski: Poľská centrálna banka možno pristúpi k zníženiu sadzieb

Varšava 25. februára (TASR) - Člen menového výboru poľskej centrálnej banky Henryk Wnorowski nevylučuje, že aj keď centrálna banka s redukciou úrokových sadzieb vyčkáva, ku koncu roka by mohla pristúpiť k ich redukcii. Vychádza z vývoja inflácie, ktorá by sa podľa neho mohla už v marci dostať späť do cieľového pásma centrálnej banky. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Poľská národná banka (NBP) na ostatnom zasadnutí začiatkom februára ponechala kľúčové úrokové sadzby nezmenené, už štvrtý raz po sebe. Referenčná sadzba tak zostala na úrovni 5,75 %, lombardná sadzba na 6,25 % a depozitná na 5,25 %. Guvernér NBP Adam Glapinski vtedy uviedol, že vzhľadom na "veľmi neisté inflačné vyhliadky" by na nezmenenej úrovni mohli sadzby zostať až do konca roka.



Aj Wnorowski v rozhovore pre Reuters povedal, že "momentálne sa veľmi odporúča vyčkávací postoj". Ak to však situácia umožní, banka v neskoršom období roka môže pristúpiť k redukcii sadzieb. "Sledujeme všetky prichádzajúce ekonomické údaje a situáciu vyhodnocujeme. Ak sa veci vyvinú tak, že to bude možné, nevylučujem, že ešte tento rok centrálna banka úrokové sadzby zníži," povedal Wnorowski.



Inflácia v Poľsku, ktorá pred rokom presiahla 18 %, zaznamenala v januári 3,9 %. Podľa Wnorowského by mala pokračovať v spomaľovaní, pričom očakáva, že už v marci sa dostane do stredu cieľového pásma NBP v rozmedzí 1,5 % až 3,5 %. "Predpokladám, že v marci by inflácia mohla dosiahnuť 2,5 %, prípadne 2,4 %," dodal. Predbežné údaje o vývoji inflácie za marec budú zverejnené 29. marca.