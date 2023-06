Habeck: Bundestag môže schváliť vykurovací zákon ešte pred prestávkou

Berlín 5. júna (TASR) - Nemecký minister hospodárstva Norbert Habeck verí, že kontroverzný zákon o povinnej výmene tradičných vykurovacích systémov môže parlament schváliť ešte pred letnou prestávkou. Podmienkou je skrátenie lehôt na prerokovanie a spolupráca všetkých aktérov, uviedol v pondelok. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



V zásade vôbec nie je problém, aby bol dobrý zákon schválený ešte pred letnými prázdninami, povedal Habeck. Posledný riadny rokovací deň Bundestagu je stanovený na 7. júla.



Návrh reformy energetického zákona stanovuje, že od začiatku roka 2024 by mali prakticky všetky nové vykurovacie systémy v budovách čerpať 65 % energie z obnoviteľných zdrojov. V praxi by to znamenalo zákaz inštalácie nových kotlov na olej a plyn. Trojčlenná vládna koalícia sa na podpore legislatívy dohodla už v marci. Liberálna FDP následne začala proti návrhu vystupovať a minulý mesiac zablokovala jeho prerokovanie v Bundestagu.



Predkladateľ zákona, minister hospodárstva Habeck zo strany Zelených tvrdí, že vláda zohľadní sociálne aspekty a transformáciu bude sprevádzať balík finančnej podpory v hodnote niekoľkých miliárd eur. Na skoré prijatie zákona vyzval počas víkendu kancelár Olaf Scholz, pričom zdôraznil, že klimatická neutralita musí byť do roku 2045 dosiahnutá aj v stavebníctve.