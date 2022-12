Habeck: Ceny plynu v Nemecku budú vysoké minimálne do konca roka 2023

Berlín 28. decembra (TASR) - Nemci sa budú musieť zmieriť s tým, že ceny plynu budú v krajine vysoké minimálne rok. Uviedol to v stredu nemecký minister hospodárstva Robert Habeck, ktorý ako dôvod uviedol prudký rast nákladov na dovoz suroviny po tom, ako sa ruské dodávky zastavili. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



"Aj v budúcom roku budeme musieť zvládať vyššie ceny plynu," povedal Habeck v rozhovore pre DPA. Dúfa však, že by mohli klesnúť pred koncom roka 2023, keď už by mala byť k dispozícii potrebná infraštruktúra na nahradenie ruských dodávok. Ani potom však podľa neho ceny plynu neklesnú pod úroveň z roku 2021.



Po vypuknutí vojny na Ukrajine a zavedení sankcií voči Moskve Rusko postupne odstavilo dodávky plynu do Nemecka. Pred konfliktom sa pritom ruský plyn podieľal na celkovej spotrebe v Nemecku 55 %. To prinútilo nemeckú vládu urýchlene hľadať ďalších dodávateľov na naplnenie zásobníkov pred zimou a zároveň začať pracovať na diverzifikácii zdrojov. Berlín rýchlo schválil výstavbu terminálu na skvapalnený zemný plyn (LNG) v severomorskom prístave Wilhelmshaven, ktorý bol do prevádzky uvedený v polovici decembra.



Habeck zároveň zdôraznil význam ďalšej expanzie plynárenskej infraštruktúry. "Ceny plynu sú preto také vysoké, pretože polovicu nemeckej spotreby plynu (ruský prezident Vladimir) Putin odstavil a my sme okrem plynovodov nemali ďalšiu infraštruktúru na jeho dovoz," povedal minister. Ako dodal, ak bude Nemecko pokračovať v budovaní plynárenskej infraštruktúry súčasným tempom, klesnú aj ceny suroviny.