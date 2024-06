Habeck: EÚ sa musí lepšie pripraviť na konkurenciu s Čínou

Chang-čou 23. júna (TASR) - Členské štáty Európskej únie (EÚ) musia spojiť sily, aby odolali konkurencii Južnej Kórey a Číny. Uviedol to v nedeľu v Chang-čou nemecký minister hospodárstva a vicekancelár Robert Habeck, ktorý je na návšteve v Číne. TASR správu prevzala z DPA.



Habeck na konci svojho štvordňového turné vo východnej Ázii povedal, že počas cesty v Južnej Kórei aj v Číne sa opakovane stretol s pojmom "konkurencia a v tom najtvrdšom zmysle".



"Som presvedčený, že musíme čeliť tejto konkurencii," vyhlásil s tým, že nedbalosť, lenivosť či letargia nie sú alternatívou. Zároveň však varoval pred zachádzaním do extrémov. Domnieva sa, že je potrebná aj spolupráca, čo znamená nevnímať ostatných ako oponentov alebo dokonca nepriateľov, ale skôr rozvíjať vzájomné porozumenie a vzájomné posilňovanie.



Poznamenal, že svet sa pripravoval na tvrdú súťaž, pričom veľké štáty mali presný plán, kam sa chcú dostať v nasledujúcich desaťročiach. Pripravili si tiež finančné zdroje a zaviedli silnú zahraničnú politiku na realizáciu svojich plánov.



EÚ musí týmto národom konkurovať, pričom nemala pripravený takýto plán v adekvátnom rozsahu, povedal Habeck, podľa ktorého Únia vstúpila do novej éry, v ktorej si musela uvedomiť túto konkurenciu a vyvodiť dôsledky. Musela sa tak stať globálnym aktérom, dodal Habeck.