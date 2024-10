Habeck navrhuje investičný fond na pomoc slabej nemeckej ekonomike

Berlín 23. októbra (TASR) - Nemecký minister hospodárstva Robert Habeck chce oživiť rast najväčšej európskej ekonomiky s pomocou investičného fondu financovaného pôžičkami. Ukázal to v stredu štrnásťstranový "pozičný dokument". TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Podľa dokumentu si vyžaduje vytvorenie klimaticky neutrálnej modernej priemyselnej budúcnosti masívne investície, verejné aj súkromné, čo však brzdí nemecká reštriktívna rozpočtová politika.



Medzinárodný menový fond (MMF) tento týždeň výrazne znížil svoje ekonomické prognózy pre Nemecko, keďže žiadna iná veľká priemyselne vyspelá krajina v súčasnosti nevykazuje také slabé hospodárske výsledky.



"V rozpočte je príliš malý priestor na to, aby umožnil súkromné a verejné investície vo výrazne väčšom rozsahu ako dnes," napísal Habeck, pričom vinu pripisuje ústavne zakotvenému stropu výdavkov, tzv. dlhovej brzde.



Habeck v snahe napraviť to, chce vytvoriť multimiliardový Nemecký fond na modernizáciu infraštruktúry a poskytnúť "nebyrokratickú" investičnú prémiu vo výške 10 % všetkým firmám.



Fond by sa mal zamerať najmä na malé a stredné podniky, ale bude slúžiť aj veľkým korporáciám a tzv. startupom (začínajúcim firmám).



Investičná prémia by bola kompenzovaná daňovou povinnosťou spoločnosti. Prémiu by tak mohli dostať aj firmy, ktoré vôbec nedosahujú zisk, napríklad novozaložené, napísal Habeck.



Habeck v dokumente obhajuje tiež zníženie byrokracie, jednoduchšie a rýchlejšie vládne postupy a potrebu dotácií na lepšiu ochranu klímy.