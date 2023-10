Habeck: Nemecko by malo mať počas blížiacej sa zimy dostatok plynu

Berlín 12. októbra (TASR) - Nemecko by malo mať počas blížiacej sa zimy dostatok plynu. Nehrozí mu tak najhorší scenár - nedostatok plynu a zavedenie prídelového systému, ktorého sa obávalo vlani, keď mu Rusko obmedzilo dodávky komodity po vypuknutí vojny na Ukrajine a zavedení západných sankcií proti Moskve. Uviedol to nemecký minister hospodárstva Robert Habeck v rozhovore pre verejnoprávnu televíziu. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



"Zásobníky (plynu) sú plné. Ak všetko pôjde dobre, zimu prežijeme bez problémov," povedal Habeck. Uviedol však tiež, že krajina musí zostať ostražitá, pričom poukázal na nedávne poškodenie plynovodu medzi Fínskom a Estónskom alebo septembrové štrajky v zariadeniach na spracovanie skvapalneného zemného plynu (LNG) v Austrálii.



Najväčšia európska ekonomika bola pred inváziou na Ukrajinu veľmi závislá od dodávok ruského plynu potrubím. Po vypuknutí konfliktu sa však transport cez kľúčový plynovod v Baltickom mori z Ruska do Nemecka zastavil a neskôr došlo na potrubiach Nord Stream 1 aj 2 k sérii výbuchov, ktoré sú považované za sabotáže.



Nemecko sa v reakcii na obmedzenie ruských dodávok snažilo znížiť spotrebu plynu a zároveň nájsť nové zdroje, aby sa vyhlo jeho akútnemu nedostatku.



Medzi krokmi, ktoré podnikol Berlín, bolo rozhodnutie reštartovať uhoľné elektrárne, aby sa odbremenili elektrárne na plyn. Rýchlo tiež vybudoval niekoľko terminálov na dovoz LNG.



Habeck vzhľadom na možnosť, že nepredvídané udalosti by mohli narušiť dodávky, poznamenal, že "nemôže nič sľúbiť", ale aktuálne sú nemecké zásobníky plynu plné na 97 %, čo je mierne nad vládnym cieľom 95 % na konci septembra.