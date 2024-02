Habeck: Nemecko potrebuje viac kvalifikovaných pracovníkov

Berlín 26. februára (TASR) - Nedostatok kvalifikovaných pracovníkov sa môže stať hlavnou brzdou rastu nemeckej ekonomiky. Vyhlásil to v pondelok nemecký vicekancelár a minister hospodárstva Robert Habeck. Státisíce pracovných miest sú už teraz neobsadené a v budúcnosti ich bude ešte viac, povedal Habeck na konferencii o trhu práce v Berlíne. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



"Z dlhodobého hľadiska to bude rozhodujúca otázka, či Nemecko porastie a či sa prosperita v krajine môže zvýšiť alebo udržať," povedal Habeck. "Ak sa o to nepostaráme teraz, problém nedostatku pracovných síl a kvalifikovaných pracovníkov sa stane hlavnou brzdou rastu v Nemecku," uviedol minister práce a sociálnych vecí Hubertus Heil.



V súčasnosti podľa neho pracuje v Nemecku vyše 46 miliónov ľudí, čo je viac ako kedykoľvek predtým. Najväčšia európska ekonomika však potrebuje viac kvalifikovaných pracovníkov, aby mohla naplno využiť svoj potenciál, zdôraznil Heil. To znamená zvýšiť účasť žien, starších zamestnancov a ľudí so zdravotným postihnutím na trhu práce, priblížil. Potrebné je aj rozšíriť odbornú prípravu a znížiť podiel mladých ľudí, ktorí nemajú ukončenú školskú dochádzku alebo odbornú prípravu.