Habeck: Nemecko pravdepodobne predĺži výrobu elektriny z jadra

Berlín 27. septembra (TASR) - Nemecko bude pravdepodobne musieť aj naďalej využívať dve zo svojich zostávajúcich troch jadrových elektrární v dôsledku energetickej krízy a potenciálneho výpadku vo výrobe elektriny. Uviedol to v utorok minister hospodárstva Robert Habeck. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



"Už teraz sme v situácii, keď podľa nového záťažového testu by mohlo byť nevyhnutné použiť jadrovú energiu na zabezpečenie siete," povedal Habeck v utorok na klimatickej konferencii časopisu Der Spiegel v Berlíne.



Vládna koalícia kancelára Olafa Scholza sa tento mesiac dohodla na ponechaní dvoch z troch jadrových elektrární v rezerve aj po skončení tohto roka, čím sa zvráti dlho plánované odstavenie týchto zariadení.



Vláda je pod silným tlakom, aby odložila posledný krok v postupnom vyraďovaní jadrových elektrární, keďže ruská invázia na Ukrajinu vyvolala dramatický nárast cien energií, pričom Rusko prudko zredukovalo dodávky plynu do Európy.



Situácia v energetike sa tak dramaticky zmenila oproti začiatku tohto roka, keď prvý záťažový test v marci odhalil, že zvyšné jadrové elektrárne v Nemecku nie sú potrebné na zaistenie energetickej bezpečnosti. Po tejto správe vláda oznámila, že elektrárne budú vypnuté do 31. decembra.



Nemecko pod vedením vtedajšej kancelárky Angely Merkelovej sa rozhodlo definitívne skoncovať s jadrovou energetikou po katastrofe v japonskej Fukušime v roku 2011 a tento krok mal širokú podporu verejnosti.



Ale energetická kríza znovu rozprúdila v Nemecku diskusiu, či je múdre odstaviť posledné jadrové elektrárne v krajine. Dokonca aj niektorí členovia vládnej koalície sú za predĺženie ich prevádzky.